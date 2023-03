Vinicius habla sobre la posibilidad de que Ancelotti dirija Brasil

El brasileño cree que a cualquier entrenador le gustaría dirigir a la selección Su futuro en el Real Madrid es una incógnita y la CBF aparece en el horizonte

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha hablado sobre la posibilidad de que Carlo Ancelotti dirija a la selección brasileña: "Creo que a todos los entrenadores les gustaría entrenar a nuestra selección".

El ex de Flamengo, que está completando una excelente temporada en el Santiago Bernabéu, recalcó el buen ambiente del vestuario: "Es un grupo muy bueno técnicamente y dentro somos una familia, nadie tiene problemas con nadie".

El extremo valoró positivamente la figura del italiano: "Para mí es difícil hablar sobre este asunto porque si le tengo en la selección, no lo voy a tener en el Real Madrid, y si le tengo en el Madrid, no lo voy a tener en la selección". "Es el mejor entrenador que he tenido", sentenció.