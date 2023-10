Motín a la vista en el Real Madrid

Son varios los futbolistas que están descontentos con la gestión de Ancelotti esta temporada La más que probable salida del técnico en verano le ha restado autoridad ante el vestuario

Es un secreto a voces. Carlo Ancelotti, salvo un giro de guion inesperado (en el Real Madrid no puede descartarse nada, como se ha visto los últimos veranos con Mbappé), dejará el Santiago Bernabéu cuando finalice la presente temporada para hacerse cargo de la selección de Brasil, con quien estaría en disposición ya de disputar la Copa América 2024 que arranca el 20 de junio en Estados Unidos. Estamos, pues, ante la última campaña del italiano en el banquillo madridista, una circunstancia que está afectando el día a día del equipo.

Ancelotti, un entrenador acostumbrado a gestionar con mano izquierda vestuarios llenos de estrellas y que logra tener a todos sus futbolistas enchufados y satisfechos más allá de su protagonismo, se está encontrando este año con más fuegos de los que desearía. Los jugadores son conscientes de que quien les dirija la próxima campaña será otro técnico y eso le resta autoridad a Carletto ante la plantilla, entre las que se multiplican las quejas, señala 'Marca'.

Cambios de posición

No se trata solo de la falta de protagonismo que, por ejemplo, está teniendo Modric, sino también del cambio de posición habitual de muchos jugadores que están levantando la voz incluso de forma pública reivindicando ejercer en su zona natural, como Rodrygo, que no dudó durante la concentración con la selección brasileña en quejarse: "Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en la banda, no me gusta jugar de '9', pero en mi club tengo que hacerlo", comentó recientemente. Lo cierto es que su rendimiento ha bajado en picado esta temporada y está muy lejos de la anterior.

Algo parecido ocurre con Tchouameni, que también ha aprovechado para reivindicarse como centrocampista, posición en la que se ganó el derecho a fichar por el Real Madrid. Ahora, sin embargo, y debido a las bajas del equipo, ante Osasuna tuvo que ejercer en el centro de la defensa. "Espero que no dure, me gusta más jugar en el centro del campo", ha explicado el galo, consciente, pese a todo, de que las urgencias obligan a sacrificarse: "Me he impuesto el reto de hacerlo bien en esa posición".

Falta de protagonismo

Por su parte, Modric hace tiempo que sabe que está ante su última temporada en el Real Madrid y, de hecho, hay quien asegura que podría incluso marcharse en el mes de enero: "Esta es una situación nueva para mí, ya no juego como antes ni tanto como me gustaría". Y es que el croata no engaña a nadie: "Yo siempre quiero jugar, no quiero vacaciones". Tampoco Kroos, que ha recuperado peso poco a poco en el equipo, empezó contento por su nueva situación, aunque ha sabido revertirla con el paso de los partidos.

A Camavinga, por su parte, tampoco le apetece demasiado mantener su presencia en el lateral zurdo, donde ha jugado varias veces ya vestido de blanco: "No me gusta especialmente ese puesto, creo que todo el mundo lo sabe". También Ancelotti, al que se lo dijo personalmente, aunque entiende que "había que poner a alguien, lo mejor es dar todo por el club y por el equipo", restó algo de importancia el francés.

Los resultados lo tapan todo

Más allá de declaraciones públicas con las que, además de quejarse, intentan no encender los ánimos en el vestuario, es evidente que son demasiados los jugadores incómodos con su nuevo rol en el equipo, una situación que Ancelotti debe gestionar con delicadeza. Sin embargo, el técnico entiende que todas sus decisiones son por el bien del equipo, que está por encima de cualquier jugador. De momento, los resultados están ayudando a mantener las aguas calmadas, pero todo puede cambiar en cualquier momento...