El Real Madrid no cambia su objetivo y apuesta todo a Mbappé

El Real Madrid no ha variado su plan de ruta para fichar a Kylian Mbappé. Lleva tres años sin contratar delanteros esperando la llegada del futbolista francés, además de haber sobreprotegido a Karim Benzema evitando fichar competencia directa, como Haaland. No ha querido incomodarle, pero al final ha sido él quien les ha dejado tirados en vísperas de una temporada en la que contaban con él. Su marcha ha dejado el ataque bajo mínimos con solo tres delanteros, y ha empezado a pagarlo con la lesión de Vinicius pese a que los resultados han acompañado gracias a la irrupción de Bellingham.

El club blanco parece perdonar a la estrella francesa lo ocurrido el verano pasado, cuando decidió renovar por el PSG faltando a su palabra de dejar París para viajar a Madrid y fichar por ellos. Para amortiguar aquella decisión, el jugador y el club blanco hablaron del futuro con la idea de retrasar su llegada a 2024. Los acontecimientos de este verano confirman dicha teoría. Mbappé se ha negado a ampliar su contrato con el PSG y ha aguantado todo tipo de amenazas del presidente Al-Khelaifi, al que ha respondido siempre con una sonrisa y buen talante pese a mandarle al grupo de los ‘indeseables’ y privarle de la gira que hizo el equipo este verano por Asia. Decidió quedarse y cumplir el año que le queda de contrato.

AL-KHELAIFI, EL PENDENCIERO

El Real Madrid no ha querido negociar en ningún momento con el PSG el traspaso del jugador. El talante pendenciero de Al-Khelaifi cada vez que se han interesado por él, y el desprecio de no contestar a las ofertas que hizo el año pasado que llegó a los 200 millones de euros, ha posicionado al club presidido por Florentino Pérez. Sin embargo, y según el periodista Carlos Carpio en un mensaje en las redes sociales, “el Real Madrid contactó con la madre del jugador a la que dejó claro que no haría ninguna oferta ya que el PSG estaba dispuesto a denunciarlos ante la UEFA por tocar a un jugador con contrato. Pero le transmitió que, si compraba su salida, estaba dispuesto a recompensarle con 225 o 230 millones”.

El PSG es consciente de la maniobra, de la intención del jugador, y ha intentado frenar la operación por activa y por pasiva sin conseguirlo. Esto no quiere decir que no deje de intentarlo, que seguirá presionando para convencerlo de firmar un nuevo contrato billonario, pero el jugador parece decidido ha liberarse de los barrotes de oro que le impiden elegir su destino. La intención del Madrid es cerrar un acuerdo por escrito con el jugador a partir del 2 de enero, fecha en la que tendrá la libertad de negociar con quien quiera. El Madrid ha apostado y sigue apostando todo por su fichaje, pero en esta ocasión lo quiere dejar atado. De lo contrario buscará otros objetivos.