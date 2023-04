Mendy consigue que el Real Madrid lo ponga a la venta

Lleva dos temporadas presionando al club para forzar una subida salarial que ha coincidido con una temporada casi ausente por las lesiones El fichaje de Fran García, con Alaba, Camavinga y Nacho como relevos para cubrir esa posición permiten al club prescindir de su concurso

El Real Madrid ha puesto el cartel de transferible a Ferland Mendy. El lateral francés lleva dos temporadas reclamando al club una subida salarial, que le han negado de manera sistemática, hasta conseguir que decidan ponerlo a la venta este verano si llega con una oferta que ronde los 40-50 millones de euros, lo que pagaron por su fichaje al Lyon en el verano de 2019. El fichaje de Fran García cubriría la baja del francés, además de tener a Alaba, Camavinga y Nacho como recambios de urgencia.

El Real Madrid se ha caracterizado por abrir la puerta a aquellos jugadores que no estaban contento con su situación económica. Han sido muchos los traspasados pese a tener protagonismo en el equipo. Los casos de Ozil, Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos son ejemplos claros de esa política del club de no dejarse intimidar por esas exigencias salariales que no entran en sus planes. Mendy, con contrato hasta 2025, imita a esas figuras y el Madrid ha decidido ponerlo a la venta, según confirma ‘La Ser’, si llega con una buena oferta bajo el brazo.

BIEN EN DEFENSA, MAL EN ATAQUE

Zidane recomendó el fichaje del lateral del Lyon, por el que pagaron 48 millones de euros. Mendy ha demostrado que defensivamente es un jugador poderoso y de garantías, pero la sombra de Marcelo le ha perseguido cuando se ha comparado la capacidad ofensiva de ambos. El francés no ofrece ni de lejos esa capacidad creativa que se exige hoy en día a los carrileros largos de los grandes equipos, dejando muchas dudas por esa falta de creatividad pese a que defensivamente sea un jugador solvente.

Mendy ha jugado esta temporada menos de la mitad de los partidos de su equipo, 25 (22 de titular) de 51 por dos lesiones de larga duración. Esa prolongada ausencia ha obligado a Ancelotti a buscar soluciones que empezaron alternando a Alaba y Rudiger, tirando de Nacho y acabando por poner a Camavinga. El francés ha acabado respondiendo por encima de lo esperado para ser el mejor recurso de la plantilla en esa posición, y que ha servido para darle continuidad y afinar ciertas carencias defensivas y tácticas. Con el fichaje de Fran García el club considera que tiene cubierta la posición y que Mendy es prescindible.