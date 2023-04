Alaba, luz verde para la Champions

Todo apunta a que el defensa austríaco llegará para las citas ante el City y Osasuna en Copa Éder Militao ya era baja confirmada en la ida de semifinales ante el Manchester City

Buenas noticias para el Real Madrid, y en especial para Ancelotti, que respira tranquilo. El técnico italiano podrá contar casi con total seguridad con el alta de David Alaba para la ida de las semifinales de Champions ante el Manchester City y para la final de Copa del Rey.

Según Marca, los servicios médicos le han confirmado a 'Carletto' que el austríaco llegará a tiempo para la importante cita. Noticia muy importante, no solo por la jerarquía de Alaba, sino también por la baja confirmada de Militao por tarjetas en la ida ante el equipo de Pep Guardiola.

No obstante, en el Real Madrid no las tienen todas consigo con Alaba. Ya que, aunque parece que estará listo para el decisivo encuentro, el central llegará justo y por su historial, no conviene arriesgar con él.

El defensa austríaco acumula ya tres lesiones musculares en lo que va de temporada y se ha perdido ya quince partidos por ello. Ahora, sigue recuperándose de su pequeña rotura en el tríceps sural de la pierna derecha que sufrió en el encuentro ante el Chelsea.

Pero si los plazos se cumplen, como parece ser, y acaba jugando ante el Manchester City, Ancelotti tendrá más opciones para una zaga ya mermada por las bajas de Militao y Mendy. Así, Ancelotti respira un poco más aliviado para el partido ante los de Pep.