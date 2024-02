Mbappé niega haber firmado ya con el Real Madrid

La presencia de Kylian Mbappé en la cena de Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, y Al-Thani, emil de Qatar, este martes en el Palacio del Elíseo de París acaparó toda la atención mediática. El delantero del PSG, cuyo futuro parece cada vez más cerca del Real Madrid, fue preguntado por sus intenciones por algunos de la presentes y, según ha informado ‘RMC Sport’, la respuesta fue sorprendente.

Mbappé no solo no ‘esquivó’ las cuestiones sobre su futuro, sino que negó haber firmado ya con el Real Madrid como han apuntado en los últimos días varios medios de comunicación de la capital española. Siempre según la citada información, basada en las filtraciones de varios asistentes a la cena, el astro francés dejó claro que no tiene nada cerrado con el club blanco ni su presidente Florentino Pérez.

El presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, saludó este martes a Kylian Mbappé durante el acto que la máxima autoridad gala organizó previo a la celebración de los Juegos Olímpicos que París acogerá este verano. En el Palacio del Eliseo, Macron le dijo a Mbappé: "Nos vas a crear más problemas".

Las palabras del presidente de la República de Francia, que realizó ante la presencia del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, hacían referencia a la mediación que protagonizó en febrero de 2022 para que Mbappé renovara con el PSG, consciente de la importancia de retener a un futbolista de su dimensión para revalorizar la Ligue 1.