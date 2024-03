Al Madrid le entra el miedo antes del sorteo de la Champions League

El Real Madrid está cuajando una buena temporada con la conquista de la Supercopa, su liderato en la Liga y su clasificación para los cuartos de final de la Champions League, pero no las tienen todas consigo.

El bajón de juego experimento en los últimos cinco partidos preocupa y temen que la Champions League se les puede complicar mucho si les toca un rival complicado como el Manchester City, actual campeón). Bayern de Múnich, PSG o incluso el Atlético de Madrid, con el que ha perdido esta campaña en la Liga y la Copa del Rey.

El Real Madrid cuajó su último gran partido frente al Girona, al que derrotó con contundencia (4-0). Desde entonces, las sensaciones no han vuelto a ser las mismas.

Las dudas

Los de Ancelotti han ofrecido dudas con los empates frente al Rayo Vallecano, Valencia y Leipzig, al que quizá no hubiera eliminado de no ser por la actuación arbitral, mientras que ganó al Sevilla con un gol in extremis de Modric y goleó al Celta por 4-0, pero no fue hasta la recta final cuando llegó la lluvia de goles.

El Madrid no pasó del empate ante el Valencia / Biel Aliño

El Madrid juega este sábado en Pamplona frente a Osasuna en un duelo de gran exigencia y en el que deberá subir el pistón para no dar opciones al Girona y Barça de acercarse en la cabeza de la Liga.

Antes, este viernes se conocerá su camino hasta la final de Wembley. Se sortean los cuartos de final y el cruce de semifinales para llegar el 1 de junio al partido decisivo en el mítico estadio londinense.