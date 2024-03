Rodrygo solo piensa en blanco pese a Endrick y Mbappé

Rodrygo Goes no se plantea salir del Real Madrid. En los últimos meses, ha habido mucho ruido en torno al futuro del delantero brasileño. Desde que se supo que Mbappé no seguiría en el PSG y que su destino sería el equipo madridista, se ha especulado con la posible salida del jugador, pero su entorno confirma a Sport que el delantero asume el reto de competir por un puesto y que solo piensa en blanco.

UN JUGADOR ESPECIAL

Tampoco le asusta la llegada de su compatriota Endrick, al que recibirá con los brazos abiertos al igual que a Mbappé. Es consciente de que la llegada de ambos va a complicar sus posibilidades de ser titular, pero le ilusiona tenerlos de compañeros porque potenciarán el ataque en una temporada que volverá a ser dura, con un calendario apretado en el que habrá partidos parar todos, aunque pueda perder el estatus de titular.

Ancelotti valora a Rodrygo / Efe

Carlo Ancelotti considera a Rodrygo “un jugador especial” e imprescindible en sus esquemas. Esta temporada ha sido titular, compañero habitual de Vinicius, con el que lleva 20 partidos jugados este curso con 17 vicrorias, una derrota y 51 goles a favor por 20 en contra. Es cierto que le está costando ver portería más de lo habitual, pero el italiano destaca el sacrificio que hace sin balón que beneficia al juego colectivo.

GOLEAR, ASIGNATURA PENDIENTE

Rodrygo ha marcado 13 goles y ha dado 7 asistencias esta temporada, frente a las 19 dianas y nueve pases de gol de la pasada. Su presencia enriquece el ataque de los blancos. Un futbolista de seda, hábil y rápido que amenaza a las defensas rivales cada vez que entra en acción y al que solo le queda la asignatura de ver puerta con más regularidad para ser un futbolista imprescindible para su equipo.

Rodrygo a multiplicado su valor de mercado en el Madrid / AP

Su potencial se refleja en elevar su valor de mercado desde que llegó al Real Madrid en agosto de 2019. Por entonces, tenía un valor de 40 millones de euros que hoy son 100, según el sitio especializado ‘Transfermarkt’. Ese valor es lo que lleva a la especulación de que el Madrid pueda venderlo para amortiguar las inversiones que hará el próximo verano, pero el club no necesita traspasarlo para cuadrar sus cuentas.