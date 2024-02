El hundimiento del Girona en el Bernabéu

El Girona se fue del Santiago Bernabéu goleado (4-0), sin disparar a la portería de Lunin y con la sensación de que, con el pitido final, se había desvanecido un sueño precioso. El Real Madrid completó un partido de campeón, determinante en las dos áreas, y nunca dieron opción a los de Míchel.

Los de Ancelotti superaron con total autoridad al equipazo del madrileño. El Girona no pareció el Girona, y eso fue el gran mérito de un Madrid que ya pasó por encima de los catalanes en Montilivi en la primera vuelta. En los dos partidos que han disputado en Liga, dos triunfos para los blancos sin encajar ningún gol. Algo de lo que únicamente pueden presumir ellos esta temporada.

SIN CENTRALES, PORTERÍA A CERO

Esta vez, dejar la portería a cero tiene mérito doble. El Madrid no contó ni con un solo central natural sobre el campo. No tenía a su pareja de centrales titular, Éder Militao y David Alaba, tampoco a su tercer central, Antonio Rüdiger, ni el cuarto, Nacho Fernández. Jugaron con Carvajal y Tchouaméni, y no se notó. Secaron por completo a un equipo que se inventa de la nada ocasiones de gol.

Vinicius, disputando un duelo con Yan Couto / EFE

Vinicius y Jude Bellingham rindieron a un nivel estratosférico. El brasileño se comió a Yan Couto en prácticamente todos los duelos que disputaron, y el inglés fue sencillamente imparable para la zaga del Girona.

KROOS, MENCIÓN A PARTE

El partido del alemán fue sensacional. A sus 34 años, dominó el centro del campo prácticamente solo y guio al Madrid hacia el triunfo con un 98% de acierto en el pase (63 de 64), un pleno de éxito en los envíos en largo (14 de 14), ganó 4 duelos, completó todos los centros que probó (2) y solo perdió un balón.

Toni Kroos, durante una acción del partido / EFE

Ancelotti logró dominar casi todas las fases del juego. Consiguió imponer el talento individual, la jerarquía y el liderazgo ante una idea colectiva muy atractiva y la gran ilusión de hacer historia. Yan Couto acabó el partido entre lágrimas, desconsolado por no haber estado a la altura en un partido trascendental para el club y la afición.

CRECER Y APRENDER

Pero la historia del Girona, termine como termine, ha hecho más grande a una plantilla que ha jugado cada semana sin complejos, que divierte a muchos sin excepción, y lo más importante, que ha hecho soñar a una ciudad entera.

LaLiga no está acabada, ni mucho menos. Aunque la sensación que queda es que en el Bernabéu se perdieron algo más que tres puntos. La dura derrota ayudará a muchos a ser mejores. Se buscarán los porqués, explicaciones para entender lo que sucedió y se analizará la situación para crecer. En las 'malas' es cuando hay que valorar más lo vivido. Y pase lo que pase, el curso del Girona es para enmarcar.