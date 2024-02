¿Por qué se anuló el gol del Leipzig al Real Madrid?

El triunfo del Real Madrid sobre el Leipzig en la ida de los octavos de la Champions 2023/24 no escapó a la polémica a causa del gol anulado al conjunto alemán en el primer tiempo del partido.

El debate se generó casi de manera inmediata, pues no quedaba claro el motivo para que el gol no subiera al marcador, poniendo en ventaja al Leipzig. ¿Fuera de juego del atacante? ¿Falta del delantero sobre el portero del Real Madrid, Lunin? Incluso en este segundo caso, existió el debate de hasta qué punto influía el jugador del Leipzig al perjudicar al meta madridista.

En el vestuario del Real Madrid causó indignación la discusión, pues creían que existían motivos para que el 1-0 subiera al electrónico y Ancelotti hablaba de "interferencia visual". Sin embargo, incluso uno de los futbolistas merengues, Toni Kroos, había alimentado el debate al confesar al final del choque que no entendía por qué se había anulado.

La jugada se produjo a la salida de un córner. Lunin despejó el lanzamiento y tras un despeje, Sesko cabeceó a la red en posición legal. Era su compañero Henrychs quien se encontraba en fuera de juego, detrás de Lunin, al que empujó ligeramente. Tras la decisión inicial de conceder el tanto, el árbitro corrigió una vez que visionó la acción en la pantalla del VAR.

Thierry Henry e Iturralde explican la anulación del gol del Leipzig

En medio del debate, aparecieron diferentes voces que aclararon el motivo de la decisión del bosnio Ilfan Peltjo. El ex delantero del Arsenal y del Barça Thierry Henry, ahora comentarista televisivo, estimó que anular el gol "fue la decisión correcta. Como jugador se te dice que si estás en fuera de juego, no intervengas. Interviene con Lunin, aunque sea con un pequeño empujón".

También el ex árbitro Iturralde González incidió en el mismo aspecto en su intervención en 'El Carrusel' de la Cadena Ser. "Lo que ve el VAR es que el jugador del RB Leipzig, cuando chuta su compañero, está por detrás de Lunin y le contacta físicamente. La interferencia puede ser visual o física. Aquí se considera que le toca por detrás, interferencia física".

Por tanto, el atacante del Leipzig, en posición de fuera de juego, habría tocado al portero del Real Madrid, invalidando la acción de su compañero no por interferir a Lunin, sino por tocarlo. "Si el jugador se llega a quedar quieto y no toca al portero, no le interfiere ni habría pasado nada, porque está por detrás. No estaba en su ángulo visual. Al haber contacto, se pita fuera de juego", concluyó Iturralde.