El Madrid se fija en Adeyemi

Según avanza el diario alemán 'Bild', Karim Adeyemi es el nuevo objetivo del Real Madrid El joven futbolista puede actuar como extremo en ambas bandas y es uno de los jugadores más prometedores de fútbol europeo

El Real Madrid sigue intentando reforzar su plantilla de cara a la temporada que viene. Tras la incorporación de Jude Bellingham y los retornos de Fran García y Brahim, el cuadro blanco vuelve a la carga para intentar apuntalar la parcela ofensiva del equipo.

Según avanza el diario alemán 'Bild', el conjunto madridista podría volver a 'pescar' en el Borussia Dortmund. De acuerdo con esta información, Karim Adeyemi es el nuevo objetivo del Real Madrid.

Con tan solo 21 años, Adeyemi se ha convertido en uno de los futbolistas importantes del equipo alemán. El joven futbolista puede actuar como extremo en ambas bandas y es un jugador muy prometedor en el fútbol europeo.

Esta temporada ha disputado 32 partidos entre todas las competiciones en los que ha conseguido anotar 9 goles y dar 6 asistencias. Además, poco a poco se ha ido ganando la confianza de su entrenador, Edin Terzić, y con ello más minutos en el terreno de juego.

El ex futbolista del Salzburgo tiene contrato hasta 2027 y no dispone de cláusula de rescisión en el Signal Iduna Park. Desde Alemania apuntan que en Dortmund no aceptarían menos de 80 millones de euros por el traspaso de la joven promesa.