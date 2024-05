Kroos: "Sin mí, el Madrid seguirá ganando"

Toni Kroos colgará las botas después de la final de la Champions League que su equipo, el Real Madrid, jugará el próximo sábado en Wembley. El centrocampista alemán, de 34 años, ha pasado este lunes por los micrófonos de El Larguero de la SER y, entre otros temas, ha hablado de sus mejores recuerdos con la camiseta madridista, de la final contra el Borussia Dortmund y del legado que deja en la entidad blanca después de 13 temporadas.

Final

"Es el último partido y el más importante para el equipo, tengo muchas ganas. Todos queremos acabar bien. Para mí esto no acaba el sábado porque después jugaré la Eurocopa".

"Lo tenía pensado desde hacía unos meses... Al final, en abril, más o menos, tuve la sensación de que todo iba muy bien, por lo que era difícil que las cosas fueran tan bien otra vez".

Despedida

"No esperaba nada. Solo quería disfrutar del día, pero fue algo muy especial. Nunca lo voy a olvidar. Fue muy bonito. Todo el mundo me hizo un día espectacular. No podía pedir más. Siempre he intentado ser honesto y siempre he dicho que quería acabar aquí. Al final la gente ha confiado en mí. Lo que voy a echar de menos serán los compañeros, claro, y jugar".

"No pensaba en eso, solo quería disfrutar. No sabía que me habían preparado algo. Lo disfruté desde la llegada al estadio hasta la ducha. Para mis hijos fue también muy emocionante. Mi hija fue la más feliz de la casa cuando dije que colgaba las botas. Mi hijo quería que siguiera jugando. Para ellos fueron muchas emociones".

Futuro

"Lo importante no es encontrar alguien como yo, lo más importante es que el equipo siga ganando. Un día el Madrid también jugará sin Modric, y un día jugó sin Cristiano y sin Sergio Ramos y seguimos ganando. Es lo que pasará ahora. No tengo dudas. ¿Qué haré? Tengo proyectos, abriré una academia en Madrid para niños y en Alemania haré una Liga, como la Kings League... También quería estar un poco más en casa. Tengo tres hijos. La idea es seguir viviendo en Madrid".

Eurocopa de Alemania

"Tenía la sensación de que Alemania me necesitaba. Me llamó el seleccionador y me preguntó si quería jugar. Lo pensé y le dije que sí. Físicamente me encuentro bien. Creo que podemos hacer algo más con el equipo que tenemos".

Arrepentimiento por colgar las botas

"No creo... Tengo 34 años. Yo siempre quería acabar en un buen nivel, donde mi cuerpo funcione muy bien. Me voy del fútbol sin problemas físicos y contento. Quería ser importante para el equipo. Es un buen momento, el momento perfecto".

Balón de Oro

"No lo sé. Nunca he pensado en ganar trofeos individuales, siempre he pensado en ganar títulos en equipo".

Xavi, Iniesta y Busquets... ¿Mejor que la media del Real Madrid en aquella época?

"¿Qué puedo decir? Nuestro centro del campo era muy bueno, pero también fue muy bonito ver jugar a este centro del campo. Creo que podemos aceptar los dos".

Modric

Luka Modric, en El Partidazo de COPE, ha asegurado que le gustaría seguir una nueva temporada en el Real Madrid, que sería la de decimotercera: "Ojalá se cierre mi continuidad el sábado después de ganar la Champions".

⚪️ @lukamodric10, en @partidazocope:



🫱🏼‍🫲🏻 "Ojalá se cierre mi continuidad el sábado después de ganar la Champions"



🔴 La entrevista completa con Juanma Castaño a las 23:30h en @COPE



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/8UJvGGQmOU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 27, 2024

Courtois

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, por su parte, ha asegurado en Radiogaceta de RNE que “he trabajado durante muchos meses muy duro para intentar poder jugar un partido. Al final, estoy feliz de estar al 100% y a disposición del míster", ha asegurado después de dos graves lesiones este año.

Ha agregado que en una final no valen las confianzas porque “en cuartos parecía que al que le tocase el Borussia Dortmund iba a pasar seguro, y al final, mira… Hay que tenerles mucho respeto”. Y ha dicho también que “la presión por ganar siempre existe cuando juegas en el Madrid”.