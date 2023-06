El entorno de Haaland da por hecho el fichaje de Mbappé por el Madrid

Jan Aage Fjortoft, portavoz del noruego, se muestra rotundo: “El trato Madrid-Mbappé está cerrado y bloqueado desde hace tiempo” “Dije que después de la Copa del Mundo, Mbappé se unirá al Real Madrid, ya sea en la primera o en la segunda ventana de transferencia”

El ‘culebrón Mbappé’ da para mucho. Las teorías se suceden pese a las declaraciones del protagonista y los movimientos que hay en su entorno. El jugador asegura por activa y por pasiva que cumplirá el año que le queda de contrato, y el Madrid se desmarca para no ser señalado como el motor de esa decisión. Sin embargo, hay voces que dan por hecho ese vínculo, como Jan Aage Fjortoft, portavoz de Haaland, que da por cerrado un acuerdo entre el francés y el club madrileño.

PREDICCIÓN A LARGO TIEMPO

“El trato Madrid-Mbappé está cerrado y bloqueado desde hace tiempo”, escribía en un tweet el 11 de octubre del 2022, antes del Mundial de Qatar, y que ha recuperado al completa para actualizarlo: “Como he dicho durante mucho tiempo…después de la Copa del Mundo, Mbappé se unirá al Real Madrid ya sea en la primera o en la segunda ventana de transferencia. Mi consejo es que ese trato ya está firmado y bloqueado de alguna manera”.

Jan Aage Fjørtoft no va mal encaminado tal y como se están sucediendo los acontecimientos. El anuncio de Mbappé de no activar la cláusula de renovación hasta 2025 es un síntoma de que no quiere seguir en el PSG. Asegura que cumplirá el año de contrato que le queda y después “au revoir”. El club parisino juega sus cartas, dice que hará otro proyecto diferente tras la salida de Messi y Ramos, el probable adiós de Neymar y el anuncio de Mbappé, pero ya nadie se cree ese juego del despiste que diseñan desde Qatar temporada tras temporada.

EL MADRIDSE DESMARCA

El Real Madrid niega que se haya marcado alguna fecha para ficharlo esta temporada y mucho menos una cantidad de dinero. No quiere que utilicen su nombre y su prestigio para presionar al jugador, a lo que ya se ha ofrecido el político Macron. Esperarán a 2024 y si Mbappé llama (en Francia aseguran que ya hay contactos), lo fichará, pero mantiene su idea de no mover un dedo.

En las oficinas del club madridista no se cree ni por asomo que el PSG vaya a venderlo este verano, pese a que 'ESPN' asegura que ya ha marcado un precio de salida de 150 millones de euros. Están desengañados con la forma de actuar del club parisino, que siempre busca un enemigo en el que justificar sus teorías de la conspiración, y tampoco se fían de Mbappé, sobre todo de su madre, que juega siempre varias barajas para sacar máximo rédito a cada operación.