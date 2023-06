Joselu, sobre su fichaje por el Real Madrid: "Ya veremos qué pasa a partir de la semana que viene"

El delantero quiere centrarse en la selección española y pensará en su futuro cuando abandone la concentración con la 'Roja' Fue el héroe frente a Italia, anotando el gol de la victoria que certificó el pase a la final de la Nations League

El delantero de la selección española y, por el momento, del RCD Espanyol, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa tras lograr el billete hacia la final de la UEFA Nations League. La 'Roja' venció sobre la bocina a Italia, con un gol de Joselu que les permitirá medirse a Croacia en un 'todo o nada' para alzar el trofeo este domingo.

"No es fácil cuando entras en los últimos minutos, pero estábamos generando bastante. Me intento anticipar al primer palo, pero en el rechace veo a un jugador de Italia rezagado y sabía que no estaba en fuera de juego. Contento por lo que significa para el equipo y un país entero", ha explicado Joselu ante los medios de comunicación, añadiendo entre risas que le han "bloqueado el Instagram y en el Whatsapp tengo a gente sin contestar, incluso a números que no tengo ni guardados".

Preguntado por su rol en la selección y si le gustaría tener más minutos, el goleador apuntó lo siguiente: "Me gusta estar aquí. Somos 23 y estoy rodeado de los mejores. Todos somos importantes, sin etiquetas. Ayer me tocó salir 10 minutos, todos venimos a representar lo mismo y buscamos el mismo objetivo".

Joselu suena con fuerza para abandonar el Espanyol y firmar por el Real Madrid para la próxima temporada. Sin embargo, no quiere pensar en el futuro, de momento, y sigue centrado en la 'Roja'. "Quiero centrarme en la selección y a partir de la semana que viene, cuando acabemos la estancia con la selección, ya veremos qué pasa", ha comentado, reconociendo que la liga española "es la que más se adapta a mi juego".