Luis Rioja: “No hemos merecido perder”

El español Luis Rioja, futbolista del Alavés, comentó, tras caer 0-1 frente al Real Madrid por un gol de Lucas Vázquez en el minuto 92 que “no” merecieron “perder”, a la vez que señaló que errores como el que provocó el tanto a balón parado “son cosas” que no se pueden “permitir”.

“Una sensación muy mala por cómo hemos perdido el partido. No hemos merecido perder y perdemos el partido con un jugador más, con una falta enorme de concentración a balón parado, con Lucas Vázquez rematando prácticamente solo… son cosas que no nos podemos permitir; es un gol muy evitable”, comentó en DAZN.

“A la afición no se le puede decir nada. Han estado animando al equipo. En este partido que no sufrimos y le plantamos cara a todo un Real Madrid no se nos puede escapar por estos detalles”, añadió.

Luis Rioja destacó cómo compitió su equipo ante el Real Madrid. “Jugamos ante un gran equipo, con un dominio grande de la pelota y con grandes jugadores por dentro. A pesar de que ellos tuvieron la pelota la mayor parte del partido, no había visto peligrar el empate en ningún momento”, declaró.