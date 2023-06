Liverpool y Newcastle arrollan al Madrid en la batalla por Gabri Veiga

Los clubes de la Premier asumen la cláusula de 40 millones, una ficha de jugador TOP y generosas comisiones en la operación El Real Madrid negocia con el Celta la inclusión de uno o varios jugadores en la operación para rebajar la cláusula del futbolista

La batalla por hacerse con los servicios de Gabri Veiga se encuentra en su punto álgido. Desde hace semanas, son varios los equipos que se han posicionado para pujar por la joven promesa del Celta. Ahora ha llegado el tiempo de concretar ofertas. De entrada, tras una primera criba, el futbolista cada vez parece más cerca de la Premier. Eso sí, el Real Madrid aún no está fuera de concurso.

La postura del Celta es inflexible: Gabri Veiga solo abandonará el Celta después de ingresar los 40 millones de euros estipulados en su cláusula de rescisión. Un requisito que ha alejado a varios de los pretendientes tras comprobar que el presidente Carlos Mouriño no va de farol en sus manifestaciones públicas.

Batalla de la Premier

El Liverpool ha insistido desde el primer día. Sin embargo, tras verse fuera de la carrera por Bellingham, el conjunto de Klopp no solo satisface las exigencias del Celta sino que además ha elevado de forma sensible las condiciones contractuales ofrecidas al futbolista. Parte con cierta ventaja respecto al resto de rivales, pero no ha logrado cerrar un pre-acuerdo.

El Newcastle no podía faltar a la fiesta. Tras firmar una gran temporada y certificar que su músculo financiero es de primer orden, está irrumpiendo en el mercado con fuerza. En su caso, también cubre sin problemas la cláusula del jugador y no escatima recursos para presentar un contrato largo y de primer nivel.

El Madrid se lo toma con calma

El Real Madrid está afrontando la operación Gabri Veiga con enorme cautela. Se mantiene hilo directo con el presidente del Celta, aunque a diferencia de los equipos de la Premier los parámetros económicos presentado en los tanteos iniciales van en línea muy diferente. El Madrid considera excesiva la cláusula de rescisión, peró sí habría puesto sobre la mesa una larga lista de futbolistas de su cantera que podrían ser interesantes para el club vigués y que ayudarían a rebajar el precio de la operación.

Madrid y Celta ya han afrontado este tipo de operaciones en diferentes ocasiones. Por ahora, en la Casa Blanca se limitan a estar al corriente de todos los movimientos de mercado. Tras las últimas salidas en la plantilla de Ancelotti, no se descarta que Florentino autorice un esfuerzo económico adicional para asegurarse una de las más firmes promesas del futbol español.

A todos estos clubs que trabajan en la operación Veiga desde hace semanas, hay que añadir nuevos 'invitados', como el caso del Chelsea, que si fracasan en sus primeras opciones de mercado entrarían también en juego. Y es que 40 millones de cláusula en la escena de la Premier no son cifras disparatadas.