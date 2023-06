Mingueza: "Gabri Veiga es un gran jugador, se merecía un final así"

"Ha tenido unos meses un poco complicados, es muy joven y no nos ha dicho qué hará", dijo el exculé en la SER "Salir del Barça es muy difícil, pero yo quiero seguir en el Celta, estoy muy feliz aquí", señaló Mingueza

Uno de los nombres propios de este final de temporada es Gabri Veiga, el joven canterano del Celta que puede recalar en alguno de los grandes de Europa tras su eclosión esta campaña en Balaídos.

Su compañero Óscar Mingueza señaló en declaraciones al programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER que "Gabri Veiga es muy buen jugador. Tuvo unos meses un poco dificiles, pero es muy bueno y es muy joven todavía. Se ha hablado mucho de él, y sentía mucha presión. Por eso, se merecía este final de temporada con los dos goles".

El exblaugrana reconocía que "un día en el vestuario se habló del interés del Barça en él, e hicimos alguna broma, sin más. También han salido muchos más equipos. Gabri no nos dice lo que quiere hacer, prefiere apartarse un poco de estos temas y centrarse en el juego. Tenía mucha presión durante estos últimos meses".

Mingueza ha cuajado un gran final de campaña en Vigo y quiere seguir de celeste: "De momento seguiré en el Celta. Estoy muy bien en la ciudad, me han acogido bien y me gusta cómo juega el Celta y también su afición. Tengo ganas de empezar aquí la temporada que viene".

El zaguero de Santa Perpètua recordaba el momento de su salida del Barça: "Sí que es complicado salir del club después de estar allí toda la vida, como era mi caso. Me había criado allí, y llevaba 15 ó 16 años haciendo casi lo mismo cada día, instalaciones, compañeros, club... Se hace difícil dejarlo, pero ya en el último año no jugué mucho y veía que no contaban conmigo. Antes de que me dijeran nada tenía claro que debía buscar algo fuera".

Recordaba Óscar Mingueza en los micrófonos de la SER que "sí, fue un momento duro pero desde que llegué a Vigo coincidí con buena gente en el club, y con muy buenos jugadores. He hecho buenas amistades en el vestuario y estoy muy a gusto, me acogieron de manera increíble".

El zaguero rememoró su etapa blaugrana: "Cualquier jugador de categorías inferiores del Barça lo que quiere es llegar al primer equipo, y yo lo conseguí. Me hubiera gustado estar más tiempo, claro, pero el fútbol es así. El primer año sí jugué mejor y estaba más cómodo. En el segundo año mentalmente no estaba tan bien y me ha venido muy bien el cambio. Me lo paso bien jugando al futbol en el Celta".

Sobre el Barça campeón de Liga indicó: "Los fichajes arriba y en defensa le han hecho más competitivo. La idea es la misma que cuando estaba yo, atacar y la presión alta, pero este año han hecho un gran equipo y son campeones de Liga.

En relación al posible interés del Celta en García Pimienta tras su ascenso con Las Palmas, Mingueza comentó que "es un técnico al que tuve, y sabía que confiaba en mí. Le tengo mucho aprecio porque habla muy claro con el futbolista. Si he de jugar contra él o no, le estoy muy agradecido".

En cuanto a la temporada del Celta, indicó el defensor catalán: "Hemos sufrido mucho en este tramo final. Lo veíamos demasiado fácil quedando 8 ó 10 partidos, pensábamos que lo teníamos hecho, pero llegaron las derrotas, la presión y el miedo. Hasta el último partido no se decidió nada y nos salvamos, por fortuna.

"No sabemos nada sobre la continuidad o no de Carvalhal. Espero que siga con nosotros y empezar bien la pretemporada, un poco como acabamos el último encuentro. Ha sido una temporada un poco rara. Llegamos a estar penúltimos, luego reaccionamos bien contra equipos incluso de la parte alta, compitiendo bien. Hacíamos buen juego, pero luego ha llegado ese final cuando casi estábamos asomándonos a Europa. Dimos un cambio radical, empezamo a jugar peor, sin defender bien, y eso nos influyó mucho", concluyó.