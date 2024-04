Haaland y De Bruyne, haciendo lo de siempre

No entró seguramente ni en entre los mejores cien partidos del Manchester City de Pep Guardiola. Pero aquí es donde se ganan los campeonatos. Cuando las piernas pesan, cuando no ganas los duelos individuales, cuando concedes más de lo que estás acostumbrado y cuando se te apaga la luz cada vez que llegas a área rival, sacar la victoria es oro puro. Los 'citizens' rascaron en Nottingham un triunfo que les permite seguir en la pelea por la Premier League. Merecieron más los de Nuno Espírito Santo, pero aquí la pegada la pusieron los de siempre.

De Bruyne asistió en dos ocasiones mientras que Haaland apareció en el tramo final, después de haber salido desde el banquillo, para encaminar la victoria y decirle al Arsenal que para ganar la Premier va a tener que sudar tinta. De momento, los 'citizens' dependen de sí mismos.

Wood, amigo 'citizen'

Y dependen de sí mismos porque, cuando peor estaban jugando ante el Nottingham, los de Nuno no anduvieron especialmente finos. En una primera hora muy discreta de los de Pep Guardiola, los locales tuvieron aproximaciones y ocasiones de sobras para hacer temblar al City. Sobre todo las tuvo Wood, que aún no sabe cómo no se fue con el balón a casa. A los 'sky blue' les costó un mundo generar, pero tuvieron el pie de De Bruyne y la cabeza de Gvardiol para abrir la lata contra todo pronóstico a la media hora de encuentro.

Mal en la presión tras pérdida, en las vigilancias y la circulación, el City veía cómo se iba al descanso por delante casi sin querer. Ni Ederson ayudaba al equipo. El brasileño tuvo que ser sustituido al descanso, justo después de 'tragarse' un centro y provocar que el Nottingham tuviera una ocasión clamorosa en los pies de Murillo.

En la reanudación, más de lo mismo. Guardiola juntó a Rodri con Kovacic y desplazó a Bernardo a la banda, pero su equipo siguió demasiado frágil hasta la entrada de Haaland. Con el noruego, el equipo empezó a reconocerse. De Bruyne y Bernardo Silva asumieron balón y Julián vino más atrás a recibir para iniciar la media hora de dominio del City que le acabaría dando el partido.

El Nottingham, que las había tenido de todos los colores, agotó todas sus armas muy pronto y el cuadro de Pep Guardiola finiquitó el encuentro. De Bruyne vio el desmarque de Haaland y el noruego, que fintó con la izquierda para pegarle con la derecha, no falló en el uno contra uno. La primera que tuvo, para dentro. Ya estaba todo decidido. La diferencia de tener a Wood o a Haaland...