Todos los equipos que quieren a Gabri Veiga

El futbolista del Celta de Vigo es pretendido por los grandes clubes europeos: de España, Inglaterra e Italia Su cláusula de rescisión está cifrada en 40 millones de euros y, con total probabilidad, abandonará Balaídos en verano

Está siendo una de las sensaciones de la temporada. La enorme eclosión que está atravesando Gabri Veiga en estos meses que llevamos de competición, el futbolista del Celta de Vigo ha llamado la atención de todos los grandes equipos europeos. A pesar de que su contrato le vincula a Balaídos hasta el 30 de junio de 2026, son varios los equipos que están dispuestos a abonar su cláusula de rescisión este verano.

No sabemos dónde jugará Gabri Veiga el próximo curso, pero sí sabemos que será prácticamente imposible que el Celta de Vigo logre retener a este diamante en bruto. Una larga lista de clubes está dispuesta a abonar los 40 millones de euros que se estipulan en su contrato para dejar de ser 'celtiña'. La proyección que tiene el futbolista a sus 20 años hacen que el componente económico no sea el más importante a la hora de tomar una decisión. Así pues, el proyecto deportivo que se le ofrezca será vital para tomar una decisión u otra.

El de Porriño, no obstante, antes de escoger el club donde seguir su trayectoria profesional, deberá escoger nuevo representante. Veiga rompió con Intermedia Sports Player y ahora se lo rifan entre los agentes más potentes del mercado. Entre ellos, por ejemplo, Pini Zahavi o Jorge Mendes, a los que se unen agencias como You First o Stellar Group.

Opción La Liga

Podría darse el caso de que el futbolista formado en las categorías inferiores del Celta de Vigo siga jugando en la liga española. Uno de los clubes que pujará más fuerte por el mediocentro ofensivo es el Real Madrid. El interés del club blanco se ha intensificado en los últimos días y fuentes cercanas al futbolista apuntan a que jugar en el Santiago Bernabéu sería su primera opción. Desde Chamartín, incluso, podrían incluir al canterano Rafa Marín para abaratar la operación.

La otra opción para que se quede en la Liga es la de fichar por el Atlético de Madrid. La entidad colchonera estaría dispuesta a hacer caja con Saúl y Lemar para poder afrontar la operación del gallego. Para el Barça, no obstante, y como ya hemos informado en SPORT, el futbolista no es una prioridad para el proyecto deportivo del equipo y no se realizará ningún movimiento por él. La delicada situación financiera que atraviesa el club le deja fuera de la puja por Veiga y le conduce a apostar por jugadores libres, como pueden ser Iñigo Martínez o Gündogan.

Deseo en la Premier y en la Serie A

La mayoría de los grandes clubes de Inglaterra también anhelan con el fichaje de Gabri Veiga. La capacidad financiera de esta Liga es superior a la de la española, motivo por el que su cláusula de rescisión cifrada en 40 millones de euros es asumible por la mayoría de los clubes que disputan competición europea.

De todos ellos, el equipo que apostaría más fuerte por él sería el Manchester City, quien estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de cinco años en el Etihad Stadium y una ficha de 12 millones de euros netos por temporada. Junto a los 'sky blues' también se suben al carro del 'celtiña' clubes como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United o, incluso, el Newcastle -que cuenta con un músculo financiero muy potente-.

Algo más improbable parece que Gabri Veiga acabe recalando en una competición que no sea la española o la inglesa. A pesar de ello, algunas informaciones también apuntan que clubes de la Serie A como el Nápoles, el Inter o el AC Milan también estarían sondeando su traspaso. Como decíamos, el proyecto deportivo será muy importante a la hora de tomar una decisión. Jugar en La Liga o en la Premier parecen las dos opciones más factibles para el joven jugador.