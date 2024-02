Lío a la vista: Güler se harta de su situación en el Madrid

Hay caso Arda Güler. El joven jugador turco está comenzando a hartarse de su situación en el Real Madrid y tanto él como su entorno están a un paso de estallar. Según 'As', la situación comienza a ser tensa y complicada entre el futbolista y el cuerpo técnico y podría desembocar con su salida a finales de temporada ya que no aguantará un año más en el banquillo. El futbolista turco se siente engañado y ya ha tenido algún desplante público que puede ir a más en las próximas semanas si todo continua igual.

Güler decidió fichar por el Madrid descartando una oferta deportiva más coherente del Barça, quien apostaba por cederle una temporada al Fenerbahce para que siguiera creciendo, e incorporarle un año más tarde para darle protagonismo en el primer equipo. Mal aconsejado, Güler firmó por el equipo blanco dejando claro en su presentación que había el compromiso de no cederle. Era jugador del equipo profesional por derecho propio y lucharía por un puesto en el once madridista, algo que no ha conseguido y que parece que no conseguirá, al menos, esta temporada.

El turco se ha ido calentando este curso con algún lío público cuando tiró su peto de forma rabiosa al césped tras estar calentando toda la segunda mitad y, finalmente, no entrar al terreno de juego. Su desplante no gustó nada a Ancelotti y su cuerpo técnico, que no van a aceptar ninguna presión ni del jugador ni de su potente entorno para jugar. Y es que Güler es un futbolista muy seguido en Turquía y su situación ha decepcionado muchísimo en su país. El entorno ha apretado todo lo que ha podido a los ejecutivos del club, pero Ancelotti no se ha dejado ganar la partida y las relaciones ahora estarían pasando un momento muy complicado.

Güler va a llegar a la Eurocopa sin prácticamente minutos. De hecho, ha tirado la temporada de forma incomprensible y siente que le han aconsejado muy mal fichando por el Madrid. A su edad, perder un año puede ser absolutamente decisivo para romper su carrera futbolística y ahora su error no tiene marcha atrás. Irá con Turquía, pero habrá que ver si tiene protagonismo porque solo ha disputado 92 minutos esta temporada y Ancelotti parece que no está dispuesto a darle cancha ni en los partidos que ya tienen resueltos. Su futuro con el técnico italiano en el banquillo parece sentenciado.

El jugador turco va a salir del Madrid con toda seguridad en verano porque aquí no jugará y estarse dos años parado ya sería un escollo demasiado rotundo para su futuro. El centrocampista no quiso escuchar ofertas este mes de enero, convencido de que sus presiones surtirían efecto pero ahora ya se ha dado cuenta que en el Bernabéu todo va a seguir igual. El club blanco ha intentado tranquilizarle, pero sus expectativas eran demasiado altas.