El Brighton cierra la puerta a una salida amistosa de De Zerbi al Barça

La salida de Roberto de Zerbi del Brighton no será nada sencilla. De hecho, el club inglés no tiene ninguna intención de facilitarla por lo que no habría otra que pagar la cláusula de rescisión de su contrato, valorada en unos 15 millones de euros. El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, advirtió a los clubs interesados de su postura inamovible. "Queremos que Roberto se quede con nosotros el mayor tiempo posible. Está haciendo un gran trabajo y contamos con él para el futuro", señaló a la 'BBC' radio. De Zerbi tiene contrato hasta el 2026 y desean renovarle a más largo plazo.

Barber, que es director ejecutivo del Brighton desde 2012, entiende perfectamente que exista interés de algunos clubs como el Barça para fichar a De Zerbi: "No es ciencia especial avergiguar que cuando a uno le va bien en su trabajo, más se le vinculará con otros clubs más grandes que juegan competiciones de mayor nivel. Pero también tenemos claro que el Brighton es un club lo suficientemente atractivo para mantener a los jugadores y al personal que trabaja en él".

El director ejecutivo del Brighton fue tajanate en cuanto a sus intenciones: "Debemos deshacernos de la imagen de que somos un club que alimenta a otros clubs más grandes. Estamos haciendo las cosas bien y seguimos siendo humildes, pero sabemos a dónde vamos. Eso es un atractivo para que la gente venga a trabajar con nosotros y para que los que están deseen quedarse muchos años".

Roberto De Zerbi celebra la victoria del Brighton en Europa League / EFE

De hecho, Barber sacó pecho de la temporada que están realizando: "Cuando estamos opositando entre los seis o siete primeros de la Premier, jugamos los octavos de la Europa League y estamos luchando por la FA Cup es que operamos a niveles altos. Nosotros ofrecemos un paquete competitivo a la gente que está con nosotros y eso es de valorar".

El Barça tiene a De Zerbi como uno de los candidatos al banquillo, pero no piensa pagar la cláusula de rescisión de 15 millones de euros estipulada en su contrato y así lo sabe el entorno del propio entrenador. Al italiano le gustaría entrenar en el Camp Nou, pero sabe que su salida se prevé complicada ya que el Brighton quiere renovarle y no está en disposición de dejarle salir a no ser que paguen traspaso por él.