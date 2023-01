Hazard ya es un estorbo para el Real Madrid y para Ancelotti

El belga desperdició otra oportunidad en Cáceres, donde dejó patente su declive futbolístico en un partido en el que no apareció El Real Madrid busca salidas a un delantero que ya no gana partidos ni marca diferencias, y que cierra el paso a otros jugadores

Eden Hazard no era titular desde el 11 de septiembre (Mallorca) y su partido ante el Cacereño responde a la pregunta de por qué Ancelotti no cuenta con él. Es cierto que el escenario no era el mejor para desplegar un fútbol dinámico, “con un césped así no se podía jugar al fútbol” como denunciaba el técnico italiano al final del encuentro, pero una cosa es jugar y otra intentarlo y el belga ni se probó salvo alejar el balón de él abusando de taconazos para eludir el contacto del rival. Otro oportunidad desperdiciada del jugador mejor pagado de la plantilla, que empieza a ser un estorbo para el club y para técnico blanco.

Hazard ha agotado la paciencia del madridismo. Aquellos que tenían esperanzas de ver la versión que ofreció en el Chelsea han tirado la toalla. El sábado cumple 32 años y su declive es imparable después de fracasar también con Bélgica en el Mundial, donde su seleccionador Roberto Martínez le dio la oportunidad de reivindicarse para acabar de entender a Ancelotti, al que llegó a señalar por no darle continuidad. El belga es una sombra de sí mismo y su situación es ya un problema para el club al quedarle año y medio de compromiso con un salario bruto cercano a los 30 millones de euros.

SOLUCIONES

El punto de inflexión del belga hay que buscarlo en aquello lesión que sufrió en un tobillo al poco de fichar por los blancos. Su compatriota Meunier le rompió en noviembre del 2019 en el partido de Champions de los blancos ante el PSG. A partir de ahí comenzó el declive de su carrera para no volver a ser el mismo. Nadie confía en volver a ver a aquel delantero que ganaba partidos y marcaba diferencias, Hazard no tiene sitio en el Real Madrid por mucho que el entorno blanco siga lanzando alaridos de esperanza.

Un entorno que se hace eco del run-run que se oye en los pasillos del club, en el que empiezan a buscar salidas a un jugador que cierra el paso a otros como ocurrió en Cáceres con los canteranos. Jóvenes promesas en los Ancelotti sigue sin confiar por mucho que diera minutos a Álvaro, el delantero del Castilla que sustituyó al belga y que en los 22 minutos que tuvo aportó mucho más que él. La continuidad de Hazard ya no divide al madridismo, todos están de acuerdo, el problema ahora es saber cómo y cuándo dejará su sitio en una plantilla en la que no puede permitirse el lujo de perder balas ofensivas que deciden partidos.