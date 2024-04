Cabeza fría y mano firme con los traspasos

Laporta y Deco, en una imagen de archivo / SPORT

Después de la tempestad de la semana trágica llega una supuesta, y tensa, calma con la confirmación de la continuidad de Xavi, la supuesta mayor implicación del entrenador en la planificación para evitar criterios dispares como el de Vítor Roque y la no menos supuesta mejora de la relación Xavi-Deco tras el pacto del sushi en casa del presidente.

De momento, todo es supuesto; se supone que habrá revolución en la plantilla, un par de traspasos de "supuestos" pesos pesados, y con el supuesto regreso a la regla económica del 1-1 poder hacer dos grandes fichajes.

Prefiero suponer que se cumplirán todos los condicionantes, pero no nos podemos engañar: no será tan fácil. Ya han empezado las primeras reacciones preocupantes. Xavi ya ha dicho que considera a De Jong intransferible, jugador básico en su sistema. También, que pedirá la renovación de Sergi Roberto, una cuestión que no influye demasiado económica ni deportivamente, pero que ofrece una inquietante sensación de reserva ante el cambio.

Lewandowski ya ha dejado claro que no se irá... Si alguien piensa que las figuras pondrán fáciles las salidas, se equivoca gravemente, pero Deco, Xavi y Laporta no pueden caer en el error de darles otra oportunidad que algunos no merecen. La plantilla está descompensada y, en algunos casos, aburguesada. Será más difícil traspasar que fichar, pero habrá que hacerlo, con cabeza fría y mano firme, pues sin salidas no habrá entradas.