Rodrygo salva los muebles del Madrid contra un intenso Cacereño

Una genialidad del brasileño permite a los de Ancelotti superar los dieciseisavos de la Copa del Rey Los locales han vendido cara su derrota pero una genialidad los ha tumbado

Una genialidad de Rodrygo, salvador en muchas ocasiones del Real Madrid, ha permitido a los blancos imponerse por la mínima al Cacereño y superar los dieciseisavos de final y seguir vivos en la Copa del Rey. El brasileño ha desatascado un duelo muy igualado y en el que el mal estado del césped no ha ayudado en nada en que el juego fuera fluido. Con la ley del mínimo esfuerzo, los madridistas han superado esta primera ronda, dónde a veces se pueden dar sorpresas desagradables para los equipos de primera división.

FICHA TÉCNICA Copa del Rey CPC 0 ________________ 1 MAD ALINEACIONES CACEREÑO Iván Moreno; Molina, Aguado, Josín, Gomis, Iván Fernández (Garci, 73'), Luis Telles (Bermúdez, 75'), Clausí, Carmelo (Karim, 45'), Manchón y Grande (Solano, 73') REAL MADRID Lunin; Lucas Vázquez, Militao (Rüdiger, 45'), Nacho, Odriozola; Tchouameni (Valverde, 45'), Camavinga, Ceballos; Asensio (Arribas, 81'), Hazard (Álvaro Rodríguez, 66') y Rodrygo GOLES 0-1 Rodrygo (69') ÁRBITRO Cuadra Fernández (Comité Balear). TA: Tchouameni (26'), Manchón (28'), Iván Fernández (65'), Pedro (88'), Camavinga (88') INCIDENCIAS Partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Príncipe Felipe ante 15.000 espectadores

Carlo Ancelotti aseguró que apostaba por la Copa del Rey, título que el Real Madrid no gana desde hace ocho años, pero lógicamente ha hecho muchos cambios en el equipo en el duelo del debut contra el Cacereño. Tampoco era necesario forzar el desgaste de sus mejores hombres y, en teoría, la profundidad de plantilla de un conjunto como el madridista, que aspira a todo, debería permitir licencias así. Sin ir más lejos, los blancos han salido con seis mundialistas en el once inicial: Militao, Tchouameni, Camavinga, Asensio, Hazard y Rodrygo. Odriozola ha debutado esta temporada ocupando el lateral izquierdo.

Como era previsible, el Cacereño ha salido a 'morder' desde el primer minuto. En estos partidos, el equipo menor suele jugar con un plus de motivación y si el grande no consigue igualarla puede llegar a sufrir. No ha sido el caso del Real Madrid en el primer tiempo porque el Cacereño tampoco ha tenido demasiadas ocasiones de peligro pero si que le ha servido para anular casi por completo el juego de los de Ancelotti.

El mal estado del terreno de juego también ha ayudado a que el juego fuera trabado y que el balón no circulase demasiado rápido pero el buen trabajo en la presión adelantada de los de Juan Cobos ha sido muy meritoria. El Madrid ha sido incapaz de generar juego en los primeros 45 minutos y sus únicos disparos han llegado desde fuera del área, de Ceballos, y han sido ridículos y fácilmente atajables para Iván Moreno.

El Cacereño ha tenido un par de ocasiones, en un remate alto de Carmelo y otro de Grande pero ha sido el equipo que ha intentado llevar el peso del partido y que ha hecho más méritos para buscar un gol. O, como mínimo, merecerlo. Pero en este primer tiempo, el marcador no se ha movido.

No ha querido bajar el ritmo el Cacereño en el inicio del segundo tiempo pero el Madrid ha avisado con un buen disparo de Asensio que le ha salido un poco centrado. Ha respondido Manchón con un chut lejano que ha acabado en córner. El "si se puede" que gritaba la grada ha parecido dar fuerzas al Cacereño, que no se ha descompuesto ni ha parecido perder fuerzas pese a su gran esfuerzo.

El Madrid seguía sin demasiadas ideas colectivas pero entonces ha aparecido el talento de Rodrygo, que ha encarado a Clausí y Aguado, les ha roto con un gran quiebro y ha definido con un remate que ha entrado por toda la escuadra, imposible para Iván Moreno. Un auténtico golazo.

Lo ha intentado hasta el final el Cacereño pero el Madrid ha sabido jugar bien los últimos minutos y no le han generado ocasiones para poner en riesgo su triunfo.