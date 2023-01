Una decepción más de Hazard

El delantero belga desaprovechó ante el Cacereño una nueva oportunidad para reivindicarse Pasó desapercibido en un partido en el que no probó ni un solo disparo

Dicen que los trenes solo pasan una vez en la vida. Y a Eden Hazard ya se le han escapado unos cuantos desde que es jugador del Real Madrid. Llegó al club blanco siendo uno de los mejores jugadores de Europa, revelación en el Mundial de Rusia de 2018, y sin embargo ha ido encadenando varias decepciones para agotar la paciencia de los aficionados. La última, en el partido de Copa ante el Cacereño.

Volvía a jugar un partido con el Real Madrid el delantero belga después de hacerlo por última vez el pasado 25 de octubre. Fue en el duelo de Champions ante el Leipzig (3-2), a domicilio, y entró en los últimos quince minutos. No era titular desde el 11 de octubre, también en un partido de Champions, esa vez ante el Shakhtar (1-1).

De hecho, esta temporada solo había disputado seis partidos, tres de inicio, y lleva un solo tanto, ante el Celtic (0-3). Ante el Cacereño tenía la oportunidad de reivindicarse, después de prometer a los aficionados en una entrevista que este sería su año.

DESAPERCIBIDO

Pero pasó desapercibido Hazard en un partido que se preveía asequible. No disparó ni una vez a puerta, ni siquiera probó el chut, no completó ningún regate, no puso ningún centro, perdió cinco veces el balón y solo ganó un duelo y firmó un pase clave. Decepcionante. Ancelotti decidió cambiarlo y dar la oportunidad al joven Álvaro Rodríguez y a los pocos segundos Rodrygo anotó un golazo que valió el pase a octavos.

DEBUT DE ODRIOZOLA

Otro jugador que desperdició una gran oportunidad fue Álvaro Odriozola. El defensa vasco, que debutó esta temporada y lo hizo en una posición que no es su habitual, la de lateral izquierdo, no cumplió según lo esperado y se retiró lesionado a los cincuenta minutos de partido.

Y en el fútbol no se puede dejar escapar el tren. Porque vienen pocos.