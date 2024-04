Acuerdo Barça-RFEF por Lamine Yamal y Cubarsí

El FC Barcelona no ha escondido en ningún momento que no quiere que Lamine Yamal y Pau Cubarsí, tras la temporada de su increíble irrupción con el primer equipo azulgrana y la selección española absoluta, hagan este verano el 'doblete' de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Pública y privadamente, por activa y por pasiva, el club catalán ha dejado muy claro a la Federación Española que el 'caso Pedri' no va a repetirse. Y menos con dos futbolistas tan jóvenes; de 16 y 17 años, respectivamente.

La postura de la RFEF ha sido muy parecida desde el primer momento. Tal como hemos ido informando en SPORT, los responsables deportivos de la institución federativa también priorizarán la salud de Lamine y Cubarsí. Su verano podría llegar a ser ajetreado, pero siempre dentro de los márgenes que marque el sentido común. El acuerdo al que han llegado con el Barça en los últimos días es que Lamine y Cubarsí solo participarán en las dos competiciones si su participación en la primera de ellas, la Eurocopa, es mínima.

Si alguno de los dos tiene un rol importante con la selección española absoluta en Alemania, la Federación ni se planteará que vaya a los Juegos Olímpicos de París. No habrá conflicto con un Barça que no ha llegado a presionar directamente, pero sí que ha marcado terreno con declaraciones públicas de figuras como Deco o Xavi Hernández.

Situación calcada para Nico Williams

El extremo del Athletic Club se encuentra en la misma situación. A sus 21 años podría tener opciones de disputar la Eurocopa y los JJOO, pero con él se aplicará el mismo criterio que con Lamine y Cubarsí. Lo más normal, si la temporada acaba sin 'sorpresas', es que los tres sean importantes para Luis de la Fuente y que, por consiguiente, no acudan a la cita olímpica que tendrá lugar en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto.