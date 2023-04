Hazard y Benzema, las grandes ausencias en la convocatoria del Real Madrid

También se pierden el duelo los lesionados Alaba y Mendy El conjunto blanco quiere seguir con sumando sensaciones en Liga pensando en la Copa del Rey y en la Champions

El Real Madrid afronta el duelo de mañana ante el Girona (19:30 horas) con la esperanza de seguir sumando puntos y sensaciones ya no solo de cara a seguir ganando en Liga, sino a prepararse de la mejor forma posible para la Champions y la Copa del Rey. En Montilivi no podrá contar con Benzema, Alaba y Mendy, lesionados; Ceballos, sancionado; y el descartado Hazard.

Es por ello que Carlo Ancelotti apostará presumiblemente por ciertas rotaciones para dar descanso a algunos de sus futbolistas más titulares. Algunos llegan con molestias al duelo ante el Girona y el técnico italiano no piensa asumir riesgos en una competición que tiene prácticamente perdida.

La principal novedad es la ausencia de Eden Hazard, que presumiblemente no tiene ninguna molestia y ha sido descartado como decisión técnica de Ancelotti. A raíz de las bajas han entrado los canteranos Mario Martín y Arribas. Benzema no se entrenó esta mañana en Valdebebas y se suponía que no iba a entrar en la lista.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Girona en Montilivi:

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, Militao, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas y Rüdiger.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Mario Martín y Arribas.

Delanteros: Asensio, Vinicius, Rodrygo y Mariano.