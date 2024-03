El futuro de Iker Bravo, lejos de Madrid

Iker Bravo, uno de los grandes talentos de la Fábrica, no continuará a final de temporada con el Real Madrid. Pese a la mejora desde la charla con Arbeloa, la relación entre jugador y club no es la mejor según han informado varios medios de comunicación.

El delantero nacido en Sant Cugat del Vallès está cedido en el filial madridista por el Bayer Leverkusen desde 2022. Bravo estuvo casi toda su etapa formativa en el Barça, hasta que el club alemán se lo llevó debido a diferencias con las expectativas del jugador, que no quería jugar en el Juvenil B culé.

Aunque debutó con el primer equipo, el Bayer Leverkusen no lo vio lo suficientemente hecho y lo cedió al Madrid, donde no ha terminado de cuajar por problemas fuera del campo. No se duda de su calidad futbolística, pero la actitud del futbolista ha sido determinante para que el club no ejerciese la opción de compra de 10 millones de euros.

Su relación con Raúl no ha funcionado. Al técnico del filial le gusta tener controlados a sus jugadores y que sean un ejemplo de disciplina y trabajo. Raúl no contó con él para la pretemporada y tampoco lo ha hecho durante el curso, por lo que Bravo ha sido integrado en el Juvenil A de Álvaro Arbeloa. Su segunda expulsión de la temporada, en el mes de noviembre, conllevó una charla con el técnico que se convirtió en un ultimátum para el jugador.

Desde entonces, el rendimiento de Iker Bravo ha mejorado exponencialmente. Es el máximo goleador del equipo en 2024 y su conexión con Arbeloa es buena. Pero parece que no va a ser suficiente para que el Madrid apueste por él, a pesar de que la opción de compra podría rebajarse.

Según ha informado Ramón Álvarez de Mon, el futbolista catalán tiene varias ofertas de clubes de las cinco grandes ligas. Aunque según 'Relevo' su deseo sería continuar en el Real Madrid, Italia parece su destino más probable. Gianluca di Marzo informó de que el jugador llegó a un acuerdo con la Salernitana, pero sus padres frenaron el fichaje a principios de año.