Las condiciones de Florentino para fichar a un central

El Real Madrid sigue adelante en su afán de fortalecer la plantilla en las posiciones que necesita. Mbappé reforzaría un ataque con pocos jugadores. Davies llegaría para complementar una banda izquierda que dejó de tener dueño desde la salida de Marcelo como relevo de Roberto Carlos y, ahora, fortalecer el centro de la defensa en la que están sufriendo esta temporada con las lesiones y el bajón que han ofrecido Nacho y Alaba.

Gonçalo Inacio, central del Benfica / Efe

Florentino Pérez no es de los que fiche por fichar. Sus exigencias son siempre altas y pone una serie de condiciones para lanzarse a por un refuerzo que asegure lo que quieren. Lo primero es que económicamente sea una operación rentable, porque cuando el Madrid se interesa por un jugador sus clubes disparan el precio. Y, después, que encaje en las necesidades que tiene el equipo y que no sea un parche pasajero.

LOS CANDIDATOS

Tres jugadores encajan en el perfil que buscan en el aspecto deportivo, pero descarta a uno por el precio que le ha puesto su club aunque su perfil sea el mejor. El presupuesto sería de 40 millones de euros con un límite de 50 y tiene tres candidatos: Leny Yoro, Branthwaite y Gonçalo Inácio por este orden. El último, de 22 años, queda descartado por su precio. El Benfica pretender 60-65 millones de euros después del interés que han mostrado clubes punteros del continente.

Branthwaite, central del Everton / Efe

El francés Leni Yoro, 18 años, es uno de los que más gusta, pero el Lille se ha descolgado pidiendo 60 millones, cuando su valor de mercado es de 40. En contra del club francés, que acaba contrato en 2025 y se iría gratis dentro de un año. El Madrid tiene tiempo para esperarlo y llevarse gratis a una de las perlas del fútbol galo. Tiene 18 años y mide 1,90, pero con el inconveniente de que es diestro cuando lo que buscan es un zurdo, aunque el francés se defiende con la izquierda.

ZURDO, JOVEN Y FUERTE

El otro objetivo sería el inglés Branthwaite, que encaja perfectamente en lo que busca. Ancelotti ha sugerido al club su fichaje, lo conoce. Trabajó con él en el Everton y conoce sus características. Un central fuerte, de 1,95 m. y zurdo, justo lo que necesita. Tiene 21 años y su precio de mercado es de 25 millones de euros, aunque su club seguro que subirá el precio al interesar a otros clubes de la Premier.

Deportivamente exige que sea central zurdo, sin descartar a Yoro al emplearse bien con la izquierda, aunque no sería el ideal; que sea joven y los tres lo son, aunque el portugués llegaría con 23 años, y fuerte, y los tres cumplen con ello. Lo que sí tiene claro el presidente es que no se lanzará a por uno si no tiene el visto bueno técnico de su equipo de confianza, porque la llegada de Mbappé ya exigirá un desembolso importante y debe estar preparado por si Davies se pone a tiro.