Así frustró el Madrid el fichaje de Kepa por el Bayern: "Todo se cerró con dos llamadas"

"Es verdad que estaba la opción del Bayern... pero llamó el Real Madrid y no me lo pensé", ha reconocido el portero merengue en 'AS' El arquero cedido por el Chelsea ha vuelto a manifestar su voluntad de quedarse en el conjunto blanco más allá de la presente temporada

La grave lesión de Thibaut Courtois a mediados de agosto obligó al Real Madrid a moverse rápidamente para encontrarle un sustituto de garantías en el mercado de fichajes. Carlo Ancelotti no confiaba en Andriy Lunin como guardameta titular durante la mayor parte de la temporada 2023/24 y la dirección deportiva blanca ‘ató’ a Kepa Arrizabalaga en tiempo récord. “Con apenas dos llamadas de teléfono se cerró todo”, ha explicado el arquero en una entrevista en ‘AS’.

Kepa ha reconocido que lo tenía todo prácticamente cerrado con el Bayern Múnich, pero ha añadido que el interés del Madrid cambió sus planes rápidamente. “La cesión con el Madrid fue muy rápida. Todo se cerró en pocas horas, con apenas dos llamadas de teléfono. Llevaba cinco temporadas en un gran club, como es el Chelsea, y pensé que un cambio podía venirme bien. Es verdad que estaba la opción del Bayern... pero llamó el Real Madrid y no me lo pensé. Si hubo otras oportunidades antes no importa, lo que importa es que se hizo realidad el pasado verano”, ha reflexionado.

Aunque ha dicho que “después de lo que ocurrió el pasado verano” no quiere “pensar lo que puede pasar en el futuro”, el portero formado en el Athletic Club ha dejado claro que está “muy contento” en la entidad merengue. “Desde luego que trabajo e ilusión no me van a faltar y trataré de ayudar a hacer aún más grande la historia del Madrid y de disfrutar al máximo cada minuto, cada partido”, ha añadido sobre su voluntad de quedarse en el Santiago Bernabéu cuando finalice el presente curso. “Me va la presión del Madrid”, ha ‘rematado’.

En este sentido, a Kepa no le preocupa el hecho de tener que pelear por la titularidad con Courtois, uno de los mejores guardametas del mundo. “Bueno, en los grandes equipos hay grandes plantillas y en todas las posiciones la competencia es fuerte. En el Real Madrid hay jugadores de primer nivel mundial en cualquier posición. Pero eso es lo que hace que cuando llegan los meses de abril y mayo esté en disposición de pelear por ganar títulos. Al final la competencia genera beneficios al equipo y hace mejor al grupo, lo que suele dar buenos resultados”, ha sentenciado.