Kepa, un parche para añorar a Courtois

El vizcaíno es un excelente portero bajo palos, pero tiene algunas limitaciones que resaltan las fortalezas del belga Débil en el juego aéreo en un equipo al que atacan por alto como principal recurso, que vive en la línea de gol y es impreciso con los pies

La lesión de Thibaut Courtois fue una pésima noticia para el Real Madrid. El belga ha sido pieza básica en el engranaje del equipo en los últimos años, con actuaciones que salvaron partidos y dieron títulos. No tiene sustituto y quien lo intente puede pagar las consecuencias, salvo que demuestre ser tan completo como él. El club decidió buscarle un relevo nada más lesionarse, descartó a Lunin y negoció la cesión de Kepa para ser su relevo, pero ocho partidos después el vizcaíno siembra dudas.

Kepa es un excelente portero bajo palos, tiene velocidad de reacción, agilidad y lee bien el juego para anticiparse y lucir sus condiciones con excelentes paradas. Ahí destaca y da seguridad a sus compañeros. Sin embargo, tiene algunas limitaciones que resaltan las fortalezas que aportaba Courtois. Especialmente en el juego aéreo, donde el belga es soberano desde su atalaya de los 1,99 metros. Kepa es remiso a salir, vive en la línea de gol y cada vez que se decide a despegar su equipo tiembla.

SIMILITUDES CON KEYLOR NAVAS

Ante el Nápoles dejó constancia de esa debilidad, con una salida a por ‘uvas’ que valió el empate del campeón italiano. No es la primera vez que ocurre, la diferencia es que la pifia fue en la Champions League ante el rival más poderoso del grupo. “Kepa es formidable bajo palos, pero sufre en los balones aéreos”, reconocía por fin Ancelotti, normalmente reacio a sacar defectos a sus jugadores. Pero el italiano sabe que también flojea en otra faceta, el juego con los pies. Un aspecto en el que ha crecido en los últimos años, pero tampoco transmite demasiada seguridad.

Kepa es un parche hasta el regreso de Courtois, al que el madridismo añora porque el vizcaíno no ofrece las mismas garantías . Se da la circunstancia de que muchos ven en Kepa similitudes con Keylor Navas, que también era débil por alto, flaqueaba con los pies, pero era un fenómeno en la línea de gol. El tico era muy fuerte en el uno contra uno, quizá superior al vizcaíno en esta faceta. Pero ya se sabe lo que pensaba Florentino Pérez de Keylor Navas, que no descansó hasta venderlo. Por último, el madridismo sigue sin saber cómo para Lunin. Ha visto retazos, cosas buenas y malas, pero no lo suficiente como para valorar si está preparado para ser portero del Real Madrid.