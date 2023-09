La fidelidad de Modric sigue a prueba ante las ofertas de Arabia

El croata volvió a rechazar una última propuesta millonaria del fútbol saudí de 200 millones de euros por dos temporadas Acaba de cumplir 38 años y Ancelotti lo ha relegado a un papel secundario que abre la opción de que quiera irse en enero

Luka Modric renovó con el Real Madrid este verano convencido de sus posibilidades. Tenía ofertas tentadoras de Arabia, 300 millones por tres años, pero prefirió seguir ligado al equipo blanco donde lo ha ganado todo y era feliz. Con el arranque de temporada y el empuje de los jóvenes, Ancelotti lo ha relegado a un plano secundario. Para el croata es un nuevo escenario que seguro no esperaba, de ahí que deje claro que no está contento.

Sin embargo, Modric sigue siendo un jugador insustituible en el Real Madrid ante la pujanza de los Valverde o Camavinga. Es consecuente con su situación, sabe que su resistencia mengua y que la acumulación de partidos corre en su contra pese a que cuida cada detalle de su físico para mantener la regularidad. Ancelotti sabe de su valor, lo cuida dosificando sus minutos y lo deja en el banquillo para sacarlo en la recta final de los partidos. Su aportación siempre es enriquecedora para un equipo en plena construcción.

MÁS MINUTOS CON CROACIA QUE CON EL MADRID

El croata no está contento con su nuevo rol, y avisó hace unos días sobre su situación: “Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer”. Las palabras del centrocampista llegaban días después de volver a rechazar una oferta de 200 millones por dos años, 100 cada uno, antes del cierre de mercado del fútbol saudí, según 'OK Diario'. Modric solicita ser importante, y aunque entiende su situación avisa que se pensará qué hacer. Eso pasa por irse en enero a Arabia donde tendría los minutos que pide y un salario 10 veces superior al que tiene en el Real Madrid.

Modric ha sido titular en uno (Getafe, 77’) de los cuatro partidos del Real Madrid esta temporada. En los otros tres fue suplente jugando 11, 19 y 28 minutos cronológicamente. En total ha jugador 135 minutos de 360 posibles, menos que con su selección, que en dos partidos ha sumado 150 minutos sobre los 180 posibles. Un 37,5% de participación con los blancos frente al 83,33% con su selección.