Se acabó la pesadilla de Arabia

Los grandes clubes europeos al fin pueden respirar tranquilos tras el cierre de la ventana de fichajes en la Saudi Pro League, la segunda liga con más dinero invertido este verano en el fichaje de grandes estrellas de todo el panorama internacional Tras un movido verano con un gasto de más de 900 millones de euros, Luiz Felipe fue el último en llegar en una jornada marcada por el 'no' del Liverpool a 250 millones por Salah, la oferta formal más alta de la historia

Se acabó la pesadilla para los clubes europeos. Al menos hasta invierno. Arabia Saudí ha irrumpido con fuerza sorprendentemente este mercado de fichajes llevándose por el camino a grandes jugadores y estrellas mundiales. Las cifras astronómicas ofrecidas han provocado que una gran cantidad de futbolistas se vean tentados de hacer las maletas e irse a una liga menor a jugar. Todos menos uno, Salah. Pero ahora, aunque sea solo durante unos meses, se acabó, pues el mercado de Arabia Saudí se ha cerrado esta misma madrugada sin grandes bombazos.

Eso sí, lo ha hecho una semana después de que lo hiciese en la gran mayoría de países y tras una inversión que supera los 900 millones de euros. De hecho, la Liga saudí se ha posicionado como la segunda en el mundo en términos de gasto, tan solo por detrás de la Premier League.

España también sufre

Pese a que el mercado de fichajes en el fútbol europeo finalizó hace ya unos días, Arabia Saudí no quiso decir basta y siguió fichando a varias estrellas de equipos punteros del viejo continente. En España, el último club afectado fue el Real Betis. Durante la tarde de ayer se hizo oficial el traspaso del defensor ítalo-brasileño Luiz Felipe Ramos al Al- Ittihad saudí, que pagará unos 25 millones de euros al conjunto verdiblanco por el fichaje de un futbolista que se comprometerá con el club árabe para las próximas cuatro temporadas. Algo que ha provocado el enfado del entrenador chileno Manuel Pellegrini, pues se queda sin margen de maniobra para incorporar a un sustituto de garantías en el eje de la zaga.

Situación parecida vivió el Atlético de Madrid unos días antes. El pasado martes, el Cholo Simeone perdió a una de sus mejores piezas. Yannick Ferreira Carrasco fichó para las tres próximas temporadas por el Al-Shabab, penúltimo clasificado de la Liga saudí, que pagará unos 15 millones de euros al conjunto rojiblanco.

El internacional con Bélgica, de hecho, explicó ayer mismo que su traspaso se basó en que a sus 30 años se está haciendo “mayor” y buscaba seguridad financiera en un campeonato al que llegan “bastantes estrellas” y que “está creciendo”. “El Atlético no es vendedor, Simeone quería que me quedara”, aseguró.

También se pronunció este jueves sobre Arabia Luka Modric, que afirmó estar “muy contento y satisfecho en el Real Madrid”. “No pensé en otras opciones. No necesito alimentar mi ego con estas historias de grandes ofertas, solo quiero disfrutar de cada momento del fútbol y del Madrid”, comentó en ‘Sportske’ sobre su ‘no’ a una suculenta oferta.

El increíble gasto

La Saudi Pro League, con tres clubes entre los diez que más dinero han desembolsado, ha realizado un gasto considerable en fichajes este verano, liderado por Al-Hilal, que ha gastado grandes sumas en jugadores como Neymar, Malcom, Rubén Neves, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly y Bono, superando los 350 millones de euros en inversiones. Se trata del segundo club con más inversión, solo superado por el Chelsea.

El Al-Nassr, con el portugués Cristiano Ronaldo en sus filas, también ha gastado más de 200 millones en jugadores como Otávio, Sadio Mané, Aymeric Laporte, Fofana y Brozovic. El Al-Ahli, con fichajes como Gabri Veiga, Roberto Firmino, Mahrez y Kessié, ha invertido casi 200 millones. Mientras tanto, el Al-Ittihad, con Karim Benzema, Kanté y Fabinho, ha gastado casi 120 millones.

El Liverpool resistió

Con quien no ha podido Arabia es con el Liverpool. Uno de los mejores equipos de la Premier rechazó ayer 250 millones de euros del Al-Ittihad por Mohamed Salah, según informó el medio ‘Sky’. Los ‘reds’ le consideraron intransferible, sobre todo con el mercado ya cerrado en Inglaterra, y dijeron ‘no’ a la oferta formal más alta que se ha hecho jamás por un jugador.

Sí ficharon en cambio a Demarai Gray, extremo de 27 años. En este caso fue el Al-Ettifaq de Gerrard quien puso unos 12 millones de euros sobre la mesa para llevarse al jugador del Everton. En el vídeo de presentación incluso se pudo ver un dardo hacia Jürgen Klopp por impedir la llegada del egipcio Salah a Arabia.

También el mismo equipo se interesó a última hora por Jadon Sancho. Según informó James Benge, periodista de ‘CBS’, el club árabe trató de acordar una cesión con el Manchester United, algo que finalmente no se produjo a pesar del deseo del delantero inglés de marchar ante su habitual suplencia en el inicio liguero. Relegado al banquillo se encuentra también Nicolas Pépé, delantero del Arsenal que no cuenta para Mikel Arteta. En este caso, no obstante, fue el propio futbolista quien rechazó una oferta formal del mismo país al no convencerle el nivel futbolístico.