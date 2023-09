La extraña situación de Modric en el Madrid

Ahora que el centro del campo está rejuvenecido, se agota el ciclo del croata en el Real Madrid El club le prometió que no lo mantendrían en la plantilla en base a méritos pasados

No debe ser nada fácil ver cómo pasas de ser una de las piezas clave de un equipo que lo ha ganado todo, a prácticamente contar con minutos y ser relegado a un segundo plano. Esto, precisamente, es lo que le está ocurriendo a Luka Modric en el Real Madrid.

Considerado ya historia del club, ha sido uno de los artífices de la consecución de las últimas cinco copas de Europa que ha levantado el conjunto blanco y de tres ligas, además de poder presumir de haber ganado un Balón de Oro.

Sin embargo, y como sucede con todos y cada uno de los futbolistas, los años no pasan en balde y el rendimento del croata ha sufrido una ligera decaída. Y es por ello que su protagonismo en el Real Madrid ha empezado a menguar durante estas últimas temporadas.

"Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña", ha explicado en una entrevista al medio croata 'Sportske Novosti' durante su convocatoria con la selección balcánica. Está claro que el centrocampista no está pasando por el mejor momento de su carrera, y la alta competencia que se está encontrando en la medular es el motivo de ello.

'Overbooking' en el mediocampo blanco

Si el curso pasado el conjunto blanco ya contaba con una amplia presencia de jugadores que actúan en la medular, la llegada de Bellingham lo ha acabado de poner todo aún más patas arriba.

El inglés se suma a una larga lista de futbolistas que juegan en el centro del campo: Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y el mencionado Luka Modric. Siete futbolistas dispuestos a batallar para ganarse un hueco en una de las tres, o cuatro, dependiendo del esquema del técnico, posiciones de la medular.

Por ahora, en las cuatro jornadas que llevamos de liga, los únicos que no se han movido del once han sido Bellingham, que ha actuado en la mediapunta, y Tchouaméni, que ha jugado de '5'. Las otras dos posiciones han ido siendo ocupadas por diferentes futbolistas, como es el caso de Camavinga, que fue titular en todos los encuentros menos en el segundo; o Fede, que solamente no partió de inicio frente al Getafe.

Pero la situación que están viviendo Kroos y Modric es un tanto diferente, e injusta, según como se mire. Y es que ambos futbolistas apenas han formado parte del once en una ocasión, ante Almería y Getafe, respectivamente. Y no parece que vayan a contar con demasiado protagonismo a lo largo de la temporada.

Está claro que el club ha hecho los deberes y ha logrado rejuvenecer su centro del campo. Pero eso también significa ir agotando el ciclo del croata en el Real Madrid. Sin embargo, es consciente de su rol y parece afrontarlo viendo "cómo se desarrollan las cosas, ya que si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer", argumenta.

Le llegaron varias ofertas, pero decidió renovar, porque se le prometió que se le trataría "como un jugador competitivo", además de que no lo "mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados".

La temporada es muy larga, así que ya veremos cuál será el 'nuevo rol' del croata, aunque está claro que no gozará del protagonismo que tuvo en sus mejores años en el Real Madrid.