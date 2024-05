El Leeds humilla al Norwich y tiene a tiro la Premier League

El ambiente en Elland Road era ensordecedor desde el inicio, con más de 37.000 almas dejándose la voz para llevar al Leeds United hacia la final de Wembley. Querían llevar a su equipo en volandas, y lo consiguieron. Los muchachos de Daniel Farke mostraron una versión radicalmente opuesta a la de la ida ante el Norwich (0-0) y barrieron a los 'Canaries' en la vuelta en casa para situarse a un solo partido de la gloria (4-0). Las semifinales del playoff de ascenso ya son historia: el Leeds es el primer finalista para abordar su regreso a la Premier League y acompañar a Leicester e Ipswich Town.

No tuvieron rival en la vuelta. Apenas apareció en Carrow Road, pero Crysencio Summerville quería dejar su huella desde el inicio y demostrar por qué ha sido el mejor futbolista de su equipo en la temporada. Su disparo se marchó cerca del larguero. No se lo esperaba nadie, pero Ruev, más listo que nadie, disparó de zurda desde la falta y el balón se coló en la portería defendida por Angus Gunn a los siete minutos. El primer tanto dejaría tan tocado al Norwich y la goleada no tardó en llegar. Elland Road era una auténtica olla a presión que subiría de temperatura a medida que caían los goles, que fueron cuatro.

SIN RIVAL

Se lo creyó más que nadie Piroe, tras un centro pasado de Gnonto que remató de forma perfecta el neerlandés para poner el 2-0 en el minuto veinte. Meslier, en modo salvador, quiso dejar su huella con un paradón al disparo de Sargent para evitar el 'arrebato' del Norwich City. Para desatar del todo la locura, Georginio Rutter puso el tercero con un remate potente al segundo palo que dejó muerto al Norwich antes del descanso. Era el minuto 40' pero ya se sentían finalistas... y no cayó el cuarto de milagro previo al paso por vestuarios.

Ni siquiera la entrada del español Borja Sainz en el Norwich evitó que el Leeds acariciara de nuevo la goleada a pocos segundos del inicio de la segunda mitad, dejando muy claro que tenían en sus manos el partido y la eliminatoria. El dominio era abrumador, y acabó pasando lo que se venía anunciando en la primera mitad. Summerville, que lo había buscado más de una vez, acabó besando la gloria tras el regalo de Junior Firpo, asistente de lujo en el gol del talento de Rotterdam. 4-0, la sentencia definitiva y la tumba del Norwich City.

El Leeds, pensando ya en la final, agitó el banquillo con un triple cambio dando entrada a futbolistas de refresco, entre ellos el talento español Mateo Joseph, uno de los favoritos de la afición, y el eterno capitán Liam Cooper en sus últimos minutos en el club diez años después. La fiesta se desató en los últimos minutos en el estadio, con unos 'Whites' eufóricos y 'empachados' de alegría tras una goleada para el recuerdo. Así se planta uno en una final de ascenso a la Premier.

A POR LA PREMIER

Han dado el primer paso, y ahora les queda subir el último escalón. El más difícil y en el escenario más exigente, donde sólo ganan los campeones. El Leeds United se las verá con West Bromwich Albion o Southampton en la final del 26 de mayo en Wembley por la última plaza de ascenso a la Premier League. El próximo viernes a partir de las 21:00 horas conoceremos el segundo equipo clasificado para la gran final. También con 0-0 en la ida, será difícil que la segunda semifinal sea igual de emocionante que el desenlace de la primera en Leeds. "Marching on together..."