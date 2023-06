Fede Valverde y el Real Madrid frenan a City, Liverpool y Chelsea

Los tres clubes de la Premier League han preguntado por el internacional uruguayo que tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de mil millones de euros El futbolista y el club se han mostrado inflexibles pues es una pieza clave para Carlo Ancelotti

El Real Madrid ha tenido que parar los pies a los intentos de varios clubes de la Premier para hacerse con uno de sus futbolistas clave por talento y futuro, el uruguayo Fede Valverde. Liverpool, Manchester City y Chelsea han tanteado las opciones de reclutar al internacional uruguayo.

Según asegura el portal 'Team Talk', el Liverpool lidera la lista de equipos ingleses que se han interesado por la situación del centrocampista del Real Madrid. Además de los 'Reds', el Manchester City y el Chelsea también han preguntado por Fede Valverde, cuyo contrato no finaliza hasta el 2027 y está blindado con una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

En Inglaterra valoran el equilibrio del internacional uruguayo entre calidad técnica y despliegue físico , que le permite adaptarse a casi cualquier posición de la delantera o del mediocampo. Esta polivalencia ha convertido a Valverde en un jugador indispensable para Carlo Ancelotti en los últimos años.

Con la llegada de Jude Bellingham y la prolongación de contrato del veterano Toni Kroos, la nómina de centrocampistas del Real Madrid se completa con dos internacionales franceses muy jóvenes, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga. Luka Modric y Dani Ceballos, que finalizan contrato el 30 de junio, todavía no han despejado definitivamente su futuro.

Contactos con Valverde y con el Real Madrid

Manchester City, Chelsea y Liverpool contactaron con Real Madrid y representantes cercanos al jugador, según asegura 'Team Talk', pero el mensaje fue contundente: Valverde no busca un cambio de aires y el Madrid no busca un traspaso.

Fede Valverde ya despejó las dudas en torno a su futuro a principios del mes de junio cuando en ESPN Argentina le preguntaron por las opciones de dejar el Real Madrid este verano: "No, no, no, estoy en el Real Madrid, tratando de disfrutar cada momento y seguir dejando mi huella en este equipo, que es el mejor del mundo. Quiero seguir ganando títulos para la afición”.

Federico Valverde ha disputado 204 partidos como jugador del Real Madrid a lo largo de su carrera, incluidos 56 esta temporada. Esta fue la mejor campaña goleadora de su carrera, ya que anotó 12 de los 18 goles que ha anotado con la Real, además de repartir 7 asistencias.

'El Pajarito' se adaptó tanto a la posición de mediocentro como a la de interior derecho e incluso llegó a jugar como extremo, siempre aportando su largo recorrido y su capacidad para llegar al área rival y golear.

Unas características que lo convirtieron en imprescindible para Ancelotti y que llamaron la atención de Liverpool, Chelsea y Manchester City, conscientes de que Valvered se adaptaría a la perfección a la Premier League. Sin embargo, ni Fede ni el Real Madrid han querido saber nada al respecto.