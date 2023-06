¡Oficial! Kroos renueva por el Madrid hasta 2024

El centrocampista alemán renueva por una temporada más con la entidad blanca, hasta 2024 Toni Kroos, que fichó en 2014, cumplirá diez años en el Real Madrid una vez finalice este nuevo contrato

El Real Madrid ya ha hecho oficial la renovación de Toni Kroos por una temporada más, hasta 2024, jugador que ha sido clave en la última década de éxitos para su club y que ha demostrado seguir a buen nivel a sus 33 años.

Este es el comunicado del club:

"El Real Madrid C. F. y Toni Kroos han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024. Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 y ya es el jugador alemán que más veces ha defendido la camiseta de nuestro club, con 417 partidos. En sus nueve temporadas como madridista, ha ganado 20 títulos: 4 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España."

Toni Kroos has renewed his Real Madrid contract until 2024, which will take him to 10 years at the club ⚪ pic.twitter.com/nhbhwqatrW