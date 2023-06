Los sorprendentes números de Joselu con el Madrid

En su etapa en el Castilla, el delantero nacido en Stuttgart jugó dos 'ratos' con el primer equipo... y marcó dos goles Más de una década después, el ariete español regresa al Santiago Bernabéu para reforzar el ataque merengue

El Real Madrid presentó este martes a su cuarto refuerzo para la temporada 2023/24. Tras las llegadas de Fran García, Brahim Díaz y Jude Bellingham, el club blanco ha cerrado la incorporación de Joselu (33 años) para dotar a su línea ofensiva de un ‘9’ puro, capaz de rendir y marcar goles como titular, pero también saliendo desde el banquillo. Lo ha demostrado con la selección española recientemente, con tres goles en sus cuatro primeras internacionalidades, pero en el Santiago Bernabéu ya conocían a la perfección su faceta de revulsivo.

Remontémonos a la temporada 2010/11. En su segundo año en el Real Madrid Castilla –al que llegó en 2009 procedente del Celta de Vigo a cambio de 1,5 millones de euros–, Joselu ofreció una buena versión. Marcó 14 goles y repartió cuatro asistencias con el filial merengue y estos números le concedieron la oportunidad de debutar con el primer equipo en la última jornada de Liga. El equipo entrenado entonces por José Mourinho ganaba con extrema comodidad al Almería (7-1) cuando, en el minuto 84, el delantero español sustituyó a Karim Benzema.

Con el ‘39’ en la espalda, Joselu solo tardó dos minutos en ver portería. Cristiano Ronaldo efectuó un centro con precisión y el ariete no perdonó desde la frontal del área. Se apuntó el octavo y último tanto del Madrid para poner la guinda a una tarde plácida. El futbolista nacido en Stuttgart tuvo que esperar varios meses hasta volver a enfundarse la elástica del primer equipo. También en el Bernabéu, también en sustitución de Benzema, disputó los últimos doce minutos de la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2011/12 y marcó el cuarto tanto de su equipo ante la Ponferradina (5-1).

Las dos dianas en dos ‘ratos’ en la élite (18 minutos en total) y la condición de ‘pichichi’ de Segunda División B (26 goles y cuatro asistencias con el Castilla) le otorgaron un prestigioso cartel que el Madrid aprovechó para hacer caja y aceptar la oferta de seis millones de euros del Hoffenheim. 99 goles y más de una década después, Joselu ha regresado al Madrid. No ha heredado el ‘9’ de Benzema, pero sí que ha aterrizado en la plantilla merengue después de la salida del francés, un guion que evidencia, una vez más, que el fútbol puede llegar a ser muy caprichoso.

Rol incierto

En estos momentos, Joselu es el único delantero centro puro del ‘roster’ de Carlo Ancelotti. Aún queda todo el mercado de fichajes por delante y, aunque Florentino Pérez haya asegurado públicamente que no tiene la intención de acometer más incorporaciones, es demasiado pronto para descartar cualquier escenario. Si no llega ningún otro ariete, todo apunta a que el de Stuttgart deberá asumir galones e incluso ser titular con regularidad. Está preparado para hacerlo. “Sé lo que puedo aportar y me quedo con esto, pero me adaptaré a lo que me pida el míster”, declaró en su presentación.,