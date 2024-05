Flick también pide a Kimmich como objetivo prioritario para el Barça

El Barça ya se ha puesto manos a la obra para priorizar los fichajes del nuevo proyecto deportivo una vez confirmada la marcha de Xavi Hernández. El director deportivo, Deco, y el que será el nuevo entrenador, Hansi Flick, han consensuado ya la hoja de ruta de la planificación y hay una pieza que se mantiene intocable en cuanto a incorporaciones. Se trata de Kimmich, centrocampista polivalente del Bayern,que se convierte en objetivo prioritario de mercado.

El Barça ya intentó el fichaje de Kimmich el verano pasado pero la situación económica del club no permitía demasiadas alegrías. La operación no pudo cerrarse y Xavi también había pedido e, incluso, sondeado al jugador para este mercado. Ahora sí se dan las condiciones en el caso de que el Barça tenga límite salarial ya que Kimmich acaba contrato en el 2025 y no ha renovado por lo que el Bayern abrirá la puerta a una venta.

Flick conoce a la perfección a Kimmich ya que fue uno de sus estandartes en el Bayern que consiguió ganar la Champions. El entrenador alemán cree poder convencerle de que acepte la oferta blaugrana y en elclub se está trabajando para que sea posible su fichaje por una cantidad menor a los 40 millones de euros. Tanto Deco como Flick consideran que la llegada de un pivote de primerísimo nivel es el gran objetivo para dar equilibrio al equipo.

Por ahora Kimmich ha ido escuchando al Barça, pero priorizará al Bayern. El jugador quería tener una charla con el nuevo entrenador del equipo y con la dirección deportiva para comprobar su rol en el equipo. No desea jugar en la posición de lateral y está a la espera de la última oferta de renovación. Si las dos partes no llegan a un acuerdo, como así parece,el Barça tendrá muchas opciones de firmarle.

Kimmich también ha recibido sondeos del PSG y de varios equipos de la Premier League, pero si sale del Bayern su idea es jugar en el Barça. Y Flick podría acercarle aún más. El club blaugrana debe hacer los deberes en las próximas semanas para llegar a la regla del 1-1 y todo pasa por fraguar una gran venta. En ello están y podría haber novedades a principios de junio.

La llegada de Kimmich será paralela al fichaje de Guido Rodríguez. Flick ha dado luz verde a la contratación del mediocentro argentino en una operación que se considera interesante al llegar con la carta de libertad. Con Guido está todo apalabrado a la espera de rubricar un contrato de dos temporadas más otra opcional.