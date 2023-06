El Real Madrid se asegura al 'otro Vinícius' una temporada más

El lateral derecho brasileño del Castilla seguirá como cedido del Shakhtar Donetsk y en Junio de 2024 los blancos podrán ejecutar una cláusula no obligatoria de compra de 15 millones Ha sido uno de los fijos en el once de Raúl González en el filial, aunque unos problemas en la rodilla le han dejado fuera del play off de ascenso

El Real Madrid se ha asegurado la continuidad de Vinícius Tobias una temporada más. Según informó el periodista Fabrizio Romano en Twitter, la buena relación que mantienen el club blanco y el Shakhtar Donettsk, propietario del jugador, habría favorecido la operación, en la que el brasileño jugará como cedido en el Madrid por tercera temporada consecutiva a cambio de medio millón de euros.

En junio de 2024 el club blanco podrá ejercer, si así lo desea, una cláusula de compra no obligatoria de 15 millones de euros para hacerse con sus derechos de propiedad.

En estos dos años, Tobias se ha echo dueño de la banda derecha del Castilla y del juvenil, siendo titular indiscutible en el lateral derecho y convirtiéndose en uno de los fijos de Raúl González en el filial. Esta temporada ha disputado 40 partidos, 35 de la liga de 1ª RFEF con el filial y cinco de la Youth League con el juvenil, todos partiendo como titular.

En estos ha repartido cinco asistencias y ha visto cinco tarjetas amarillas. Pero unos problemas de rodilla le han apartado estos últimos partidos del once inicial, perdiéndose el play off de ascenso a segunda división.

Con la continuidad de Vinícius Tobias de momento un año más, el Real Madrid puede tener bien cubiertos los laterales en un futuro a medio plazo, ya que si el brasileño ascendiera al primer equipo, compartiría defensa con Fran García, recuperado del Rayo Vallecano y que esta temporada luchará por conseguir la titularidad en el lateral izquierdo.