Endrick: "Elegí jugar en el Madrid por Vinicius y Cristiano"

Endrick, una de las últimas perlas del mercado brasileño, jugará en el Real Madrid a partir de 2024. En declaraciones al diario 'Marca', el jugador se muestra muy ilusionado con su próxima aventura vestido de blanco.

"El Real Madrid es un equipo muy grande, Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino", señala el jugador.

Endrick habló para el rotativo madrileño después de participar en Maracaná en el tradicional partido benéfico que todos los años organiza en las fechas navideñas Zico, mítico jugador del Flamengo y de la 'canarinha'.

"Estoy muy feliz, agradezco mucho a Dios pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Agradezco mucho a Dios por el presente, y el futuro sólo a Dios le pertenece. En 2024, cuando vaya al Real Madrid, espero hacer buenas temporadas. Por el momento estoy en el Palmeiras, pero estaré apoyando de lejos. Que Vini, que es mi amigo, haga una gran temporada, Éder, Rodry... y que el Real Madrid pueda ganar más Champions Leagues, Ligas y la Supercopa ahora", comentó.

Endrick destacó que Vinícius Júnior ya le ha dado varios consejos de cara a su futura adaptación al club de Concha Espina, resaltando asimismo que ya ha tenido contactos con el actual entrenador, el italiano Carlo Ancelotti.

"Sí, hablé con Ancelotti, con Rodrygo, con Éder Militao, con los jugadores brasileños del equipo. Yo le agradezco mucho a Dios por todo lo que pasa en mi vida y espero que todavía vengan muchas cosas buenas, pero hay que mantener los pies el suelo, tener humildad y perseverar", concluyó.