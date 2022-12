¿Por qué la ida de Endrick al Madrid es una pésima noticia para el Barça?

El Real Madrid, una vez más, ha roto el mercado brasileño, lo que aumentará el precio de las joyas que el Barça quiera fichar Los 35 millones de fijo por Endrick es el mayor valor que se ha pagado por un joven brasileño después de la pandemia

El Real Madrid ha dinamitado el mercado brasileño. Y no es la primera vez, ni tampoco será la última a tenor de la experiencia. Los 35 millones de euros (más 25 en variables, algunos de los cuales de muy difícil realización) que Florentino Pérez ha decidido pagar al Palmeiras por tener a Endrick en el verano de 2024 ha representado un nuevo techo en el precio de traspaso de un futbolista sudamericano sub-20 de calidad 'top'.

Y las consecuencias directas e inmediatas de esta operación son un encarecimiento de aquellas joyas brasileñas sub-17 y sub-20 que apuntan a figura. Los clubes brasileños ya se frotan las manos y la euforia de la prensa local así lo corrobora.

Quien puede salir especialmente perjudicado es el Barça con un músculo financiero muy limitado porque aún está en fase de reestructuración económica.

Diga lo que diga la Caverna, el Barcelona no pujó por Endrick porque todos sus recursos se pondrán en el mercado invernal para reforzar la primera plantilla (aunque a día de hoy no se sabe aún si habrá margen en el Fair Play Financiero para fichar). Claro que el delantero del Palmeiras gustaba como el mismo Xavi Hernández desveló en una reciente entrevista en ESPN, pero la secretaría técnica no movió ficha cuando empezó el baile con los movimientos, primero del PSG y, después,, de forma definitiva con el Real Madrid.

Lo que ocurre es que el Barcelona puede encontrarse en la misma tesitura de Endrick cuando se lance a por alguno de los mejores futbolistas continentales una vez se dispute el Sudamericano Sub-20, que se inicia en enero en Colombia.

Nombres como los de Vitor Roque, el delantero del Ath. Paranaense que fue la gran sensación de la Copa Libertadores 2022, o como otros dos canteranos palmeirenses, como Luis Guilherme y Estevao a quien se conoce como Messinho, se han apreciado automáticamente por la venta de Endrick.

Este mismo movimiento especulativo ya ocurrió por culpa también del Real Madrid, cuando rompió la banca en 2017 y pagó 45 millones de euros al Flamengo (fueron 60 en toda la operación) para fichar a Vinicius Jr., que tenía entonces 16 años, la misma edad ahora que Endrick.

Por su no fuera suficiente, un año después, en 2018, Florentino Pérez repitió la dosis con el contratación de Rodrygo, en una incorporación con los mismos moldes utilizados con 'Vini': en este caso se pagaron 40 'kilos' al Santos, pero el cómputo global del fichajes també rondó los 60 millones.