Carvajal se autoabsuelve: "No creo que haya sido tarjeta"

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, aseguró, tras la victoria 2-1 contra el Rayo Vallecano que "es complicado que haya un ritmo alto en un partido" en el que ya tienen la temporada "prácticamente finiquitada" y que juegan "por profesionalidad".

"Es complicado que haya un ritmo alto en un partido así en el que nuestra temporada está prácticamente finiquitada. Jugamos por profesionalidad y porque hay que competir hasta el final", dijo en Movistar +.

"Nosotros intentamos ganar los máximos partidos posibles y quedar lo más arriba posible. Hay que intentar quedar segundos", amplió.

Un Carvajal que analizó una acción en la que los futbolistas del Rayo Vallecano pidieron la segunda cartulina amarilla para él.

"Yo intento cortar el balón y cuando veo que no llego encojo la pierna para no golpear a Óscar (Trejo). No creo que haya sido de tarjeta", declaró.

Por último, valoró las muestras de apoyo a su compañero Vinícius Junior tras los insultos racistas que recibió el pasado domingo en Mestalla.

"Todo el mundo del fútbol, del deporte y de fuera del deporte se está volcando con estos actos. Deberíamos mejorar todos e intentar que no pase porque no es justo", concluyó.