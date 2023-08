De Burgos Bengoetxea habló por primera vez del incidente con Vinicius en Mestalla

El colegiado dio su punto de vista de los ataques racistas en Valencia "Le dije que le iba a proteger en todo lo que pudiese", comentó el colegiado

Meses han pasado ya del incidente de Vinicius en Mestalla y todavía sigue dando qué hablar. El colegiado de aquel partido, Ricardo de Burgos Bengoetxea, se pronunció al respecto en 'El Larguero', dando su punto de vista del suceso.

Aquel día, Vinicius se encaró con las gradas de Mestalla, que le devolvieron ataques racistas en algunos sectores, situación que generó sanciones, investigaciones y que mucha parte del mundo del fútbol se volcara con el futbolista del Real Madrid.

"Se quería ir del campo, por supuesto, lo entiendo y lo respeto. Le dije que confiase en mí, que ibamos a tratar que no sucediése, y que si volvía a suceder teníamos que meternos diez, quince minutos en el vestuario como dicta el protocolo, y si hubiese una tercera vez suspender definitivamente el partido", comentó el árbitro.

"Le dije que le iba a proteger en todo lo que pudiese en ese aspecto, de tema de insultos y de comentarios fuera de lugar", argumentó De Burgos Bengoetxea, consciente de los cánticos de 'mono' que recibió en ciertos sectores del estadio.

"Creo que confió en mi, hice lo que pude de la mejor manera y con mi mejor intención, no sé si estuve acertado o desacertado, pero hice lo que me salió en ese momento. No es de recibo que te llamen de una manera u otra, fuera del contexto del deporte", finalizó el colegiado en la entrevista con el citado medio.