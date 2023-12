La Liga está adulterada

Cuando algo se repite de forma prolongada en el tiempo empieza a ser tendencia. En el debut liguero, unas manos inexistentes (dicho por el Comité Técnico de Árbitros de forma interna) de Gavi privaron al Barça de un penalti con 0-0 en el marcador. Soto Grado, además, expulsó a Raphinha y a Xavi. En Granada, Joao Félix marcó un gol que fue anulado porque, según el VAR, Ferran Torres, que vio el balón volar dos metros por encima suyo, intervino en la jugada y estaba en fuera de juego. Curiosamente, Soto Grado volvía a ser el encargado de impartir injusticia. Su colega Gil Manzano, un sospechoso habitual y coleccionista de rojas a cracks del Barça, se negó a pitar un agarrón meridiano de Tchouameni sobre Araujo. Otra más.

La última fechoría se produjo en Vallecas. A Munuera Montero no le dio la gana de señalar penalti sobre Lewandowski por una agresión en forma de llave de yudo de Lejeune. Tampoco vio nada en la patada del Pacha Espino sobre Raphinha. Ni él ni sus amigos del VAR, que miraron para otro lado. Cuando un error se repite en el tiempo tiene dos posibles nombres: incompetencia o mala fe. Cualquiera de las dos explicaciones deja en muy mal lugar a sus responsables y, sobre todo, convierte en quien sufre sus consecuencias en víctima de un sistema que está adulterando la competición. Solo se han jugado catorce jornadas, pero al Barça le han impedido sumar los puntos necesarios para, quizá, liderar la tabla.

Xavi Hernández junto a parte de su staff y de la plantilla en el entrenamiento previo al Barça-Porto de la Champions 2023/24 | AFP

Mientras el Real Madrid realiza a través de su departamento de propaganda acusaciones preventivas, el entorno blaugrana se ha puesto de acuerdo para flagelarse por turnos. Mientras el equipo acaba cada partido rebuscando entre sus bolsillos la cartera que le ha sido hurtada, el culé puro critica a quienes se quejan porque de lo único que se debe hablar es de esa deificación de un ADN que, no se sabe exactamente por qué, no permite señalar a los del pito ni cuando sus errores (o no errores) son tan grotescos.

Xavi se queja en voz baja para que los puros no le digan que pone excusas y Laporta evita hacerlo en caliente, que es cuando, con la vehemencia y la energía que da tener la razón, hay que defender al equipo del poco respeto que los árbitros le tienen al Barça y a sus futbolistas. Los de negro, mientras, camparán a sus anchas porque no hay nadie que les frene ni que ponga en duda su honradez. Ni siquiera desde un entorno culé que está más pendiente del porcentaje de posesión, el número de pases que se dan Lewandowski y Lamine o la salida pulcra del balón. Al Barça solo se le permite ganar cada partido 5-0 y lo de quejarse de la injusticia va en contra del ADN puro. Nos queremos muy poco.