Pellegrini avisa: no prepara un dispositivo anti Bellingham

Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis, aseguró que su equipo está preparado para afrontar el duelo frente al Real Madrid este sábado pese a que afrontan el choque con bajas señaladas. El entrenador chileno confía en la calidad de su centrocampista Isco, pues el ex madridista "tiene nivel para jugar en el Real Madrid o en el Barça". Pellegrini recordó que "tenemos muchas bajas para mañana, pero estoy seguro de que el equipo dará la cara ante el mejor rival de la liga por plantilla, tradición y rendimiento".

Sin dispositivo 'Anti Bellingham'

Manuel Pellegrini quiere que el Betis se mantenga fiel a su esencia por mucho que se midan a un rival plagado de estrellas. El motivo es, según explicó que "cuando juegas contra equipos como el Real Madrid, si únicamente te preocupas por Bellingham quedan libres Rodrigo, Kroos, Vinicius cuando está... muchísimos jugadores quedan libres. Mañana vamos a ser el mismo equipo de siempre".

Jude Bellingham / Agencias

De ahí que en la previa asegurara que no habrá marcajes especiales para ninguno de los jugadores del cuadro de Carlo Ancelotti, incluido Bellingham. "Nosotros no cambiaremos todo lo que hacemos por un jugador porque son equipos con muchos jugadores que desequilibran los partidos en cualquier momento".

"Pezzella no ha tenido problemas, solo paró un día por precaución. Rodri está recuperado y está en la lista de citados, a William Carvalho le faltan un par de días y no está en la convocatoria todavía".

Pezzella, durante el partido contra el Atlético / EFE

"No es especial"

Pese a que Pellegrini e Isco tienen un pasado madridista, aseguró el técnico que afrontan el duelo como cualquier otro. "No es especial, es una motivación como enfrentamos a todos los rivales, por supuesto con mayores obligaciones, pero siempre con la mentalidad de que siendo un partido distinto, no es especial, ni para mí ni para Isco". El entrenador chileno fue taxativo al añadir que "no nos da un grado más ni de exigencia ni de motivación, ni mucho menos. Ambos estamos, al menos desde el punto de vista personal lo puedo decir, involucrados en el trabajo del Betis, en hacer una buena campaña, no tengo ningún problema con el Real Madrid ni algo especial como para querer ganarlo. Queremos ganarlo por los tres puntos y para seguir avanzando en la tabla".

Isco conduce el balón en el derbi de Sevilla / EFE

Nula relación con Florentino Pérez

Pese a todo, en una entrevista concedida a 'As', el ahora entrenador verdiblanco recordó que desde su llegada al Santiago Bernabéu "tuvimos diferencias de pensar (con Florentino, en torno) a lo que es la labor de un técnico con una directiva. Sin tener ninguna pelea, acepto las diferencias de opinión. El presidente tiene una forma de pensar sobre lo que son los técnicos y lo que deben hacer los técnicos y tuve una diferencia con él a principio de temporada. Incluso ofrecí irme en ese momento, pero no sucedió. Pasó la temporada y sabía que estaba fuera del Madrid ganando o no el título. No tengo ningún problema con Florentino Pérez. Me hubiese gustado estar un par de años más, pero siempre lo dije, se compensó con lo de Málaga y eso fue inolvidable por todo el cariño recibido".

No teme el arbitraje pese a Real Madrid TV

Aunque 'Real Madrid TV' volvió a las andadas y emitió un video crítico sobre el árbitro del duelo, Soto Grado, Pellegrini aseguró estar tranquilo: "Si pensáramos que a los árbitros les va a influir lo que salga en la prensa por el canal que sea, del Madrid, diario o de televisión, no tendrían capacidad para ser árbitros de Primera en LaLiga. No creo que estén condicionados por eso, nosotros podríamos sacar también muchas polémicas de los partidos que hemos perdido contra el Real Madrid, pero son partidos pasados. Mañana tenemos uno en el que ojalá haya un buen arbitraje, sin polémicas y sea un buen espectáculo para la gente que venga al estadio".