Brahim estuvo a punto de ser del Barça

Brahim Díaz se convirtió el martes en uno de los grandes protagonistas del triunfo del Madrid ante el Leipzig. El mediapunta marcó un golazo que decantó un encuentro con polémica por el gol anulado al Leipzig.

Tras el encuentro, Brahim se mostró encantado de jugar en el Real Madrid, pero no siempre lo tuvo tan claro. Es más, Brahim llegó a estar casi firmado por el Barça. El club azulgrana ya tenía el sí del padre y el jugador estaba encantado de poder fichar. El encargado de gestionar la operación fue el director del fútbol base del Barça.

Albert Puig tenía muy controlado todo el mercado español. En su momento fichó a grandes talentos como Abel Ruiz y Ansu Fati, y Brahim era uno de esos jugadores que perseguía desde hacía tiempo.

Brahim jugaba entonces en el Málaga y el Barça quería ficharlo desde que era alevín. El gran momento llegó cuando Brahim tenía solo 12 años, y el Barça lo tenía fichado. El acuerdo con el padre estaba hecho y Brahim quería venir.

Twitter

En esas edades hay que hacer un cambio de residencia y el Barça lo tenía todo pactado, pero entonces llegó la intervención de Al-Thani. Cuando se enteró de que el Barça podía llevarse a la gran perla, que había destacado muchísimo en los torneos más mediáticos, es cuando intervino Al-Thani, que le hizo una oferta mareante al padre de Brahim. Una propuesta increíble para un niño de 12 años que cambió el guión de la historia. Fue entonces cuando el padre de Brahim le comunicó al Barça que no puodía decirle que no a la propuesta del Málaga.

El club azulgrana no podía firmarle un contrato profesional al no tener Brahum aún 16 años y no pudo ejecutar el acuerdo que tenía con el padre. El Barça tuvo que aceptarlo pero al cabo de un tiempo e City vino a por él y se quedó con el jugador.