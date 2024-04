La heterosexualidad no existe: así lo confirma un estudio

Ya lo dijo el famoso psiquiatra Sigmund Freud en una de sus obras, Three Essays on the Theory of Sexuality (1905), todos nacemos bisexuales, aunque después nos inclinemos por una tendencia u otra siendo adultos.

Desde entonces, son muchos los científicos que han apoyado firmemente esta hipótesis, manteniendo que todos somos bisexuales en ciertos grados, aunque no lo expresemos activamente nunca.

Hasta hace algunos años, tan solo se reconocían dos tendencias: heterosexualidad y homosexualidad, pero hoy en día sabemos que hay muchas más formas de expresar nuestra sexualidad e identidad de género. Pues bien, ahora un nuevo estudio podría haber descubierto que quien se declara heterosexual no existe realmente.

El estudio, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, mantiene que no existe una persona que pueda decir que es enteramente heterosexual. Para llevar a cabo esta investigación, los expertos contaron con cientos de participantes de ambos sexos, a los que se les enseñaron diferentes tipos de material pornográfico.

Tras la visualización del material, los investigadores es centraron en las respuestas a nivel fisiológico que los participantes mostraban. “La dilatación de las pupilas no se puede controlar, y es una manera de analizar las tendencias sexuales”, comentó Ritch Savin-Williams, autor del estudio.

Los resultados del estudio revelaron que los cánones que la sexualidad es mucho más que ser 'hetero' o 'gay'. Es más, los resultados obtenidos probarían que la gente heterosexual como tal no existe.

"Estamos intentando descubrir cómo es la gente en realidad. A veces, hay personas que son de una manera y sienten o creen que tienen que dar cuentas y presentarse de otra manera al resto del mundo, y eso no es bueno”, expone Williams.