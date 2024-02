Ni siquiera Kroos entiende el gol anulado al Leipzig

El gol anulado al Leipzig ante el Madrid sigue trayendo cola. La decisión fue tan controvertida que hasta Toni Kroos reconoció en la televisión Prime Video Alemania que el el tanto anulado en el minuto 2 del partido debería haber subido al marcador.

La confesión del jugador del Madrid llegó tras la reflexión de un periodista alemán que fue rotundo sobre la decisión del colegiado Irfan Peljto, tras la revisión del VAR.

"En el descanso hemos hablado mucho de lo que pasó en el minuto dos, el gol del Leipzig, que se anuló", empezó diciendo el periodista. "No era fuera de juego. Hubo un pequeño empujón al portero. No sé si lo has visto. Creo que esto no favorece al fútbol. Esto no es cuestión de si es un gol a favor del Leipzig, simplemente creo que es gol legal. ¿Cómo lo ves?".

Con esta reflexión interpeló a Kroos, que respondió con sinceridad a la pregunta de su compatriota. "Exacto, creo que al final pita fuera de juego porque le estorba [al portero], pero el portero no alcanza el balón y por eso... sí, había que dar el gol".

La jugada arrancó con un error de Mendy forzando un córner. Lunin despejó el saque de esquina y tras un rechace, Sesko cabeceó a la red en posición legal. Su compañero Henrychs estaba en fuera de juego, pero se encontraba detrás del portero, por lo que no molestaba para nada en la acción.

El linier levantó rápido la bandera y hubo revisión desde el VAR y el colegiado confirmó la decisión de anular el tanto. El Madrid terminó ganando el partido con un tanto de Brahim, una gran jugada en la que ningún jugador del Leipzig fue capaz de frenar al mediapunta, que terminó la acción con un disparo por toda la escuadra.

Descarta volver al Bayern

24 horas antes a Kroos n le preguntaron por su futuro. Y aunque de nuevo no aclaró lo que hará sí que se mostró sorprendido a la pregunta de si podría volver al Bayern.

"Esperaba muchas preguntas sobre mi futuro, pero no está", apuntó entre risas. "Siempre es un honor que alguien te quiera en su equipo siempre y cuando haya algo de verdad. Pero en este caso puedo decir claramente que no va a suceder".