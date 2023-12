Ancelotti: "Xavi es un gran entrenador"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en la previa del partido ante el Villarreal de este domingo. El italiano fue cuestionado por Xavi Hernández y defendió el trabajo del entrenador del FC Barcelona.

Ancelotti prefirió no valorar cuál es el equipo más complicado del mundo, como Xavi dijo sobre el Barça, pero hizo una reflexión defendiendo al míster barcelonista: "Es normal que el entrenador tenga críticas. Luego cada uno considera la crítica justa o injusta. En nuestro mundo, la crítica es habitual. El juicio para un entrenador es con los resultados. A nadie le importa la metodología, la habilidad de manejar distintas situaciones, los jugadores que se quedan en el banquillo. El juicio es si ganas o no ganas. Xavi lo sabe bien, es un gran profesional, un gran entrenador y tiene capacidad para manejar estas situaciones".

El míster quiere cerrar el año en el Bernabéu con una victoria y no despejó la duda sobre la portería entre Kepa o Lunin: "Lo tengo decidido, pero quiero que los jugadores primero lo sepan de mi boca que leerlo en la prensa. Lo bueno es que me hacen dudar. Los dos están muy bien".

Insistencia por la renovación

La renovación fue otro tema que salió a relucir. El italiano no la espera como regalo de Navidad, pero su futuro no le inquieta lo más mínimo. "El regalo ya lo tengo, que es ser entrenador del Real Madrid. Es lo más importante. Tenemos tiempo para pensar en esto. Ahora quiero ganar y pasar una Navidad tranquila".

Ante una segunda pregunta sobre su continuidad matizó que "si el club está contento, ya saben que yo estoy contento. Para renovar no habrá problemas". Y recibió una tercera en la que se le cuestionaba sobre el interés de la selección brasileña y la zanjó diciendo que "hasta el 30 de juio del 2024 estamos aquí".

Endrick

El Real Madrid ha recibido esta semana la visita de Endrick, el fichaje brasileño para la próxima temporada y le aconsejó "lo mismo que digo atodos los jóvenes, les aconsejo que disfruten del momento. Estamos encantados con que sea nuestro jugador a partir de julio. Hemos hablado un rato con él, pero hay que esperar al verano".

Endrick ya está en Madrid / Chiringuito

Ancelotti se encontró con un Endrick que "está aprendiendo español, está encantado de lo que ha logrado en Brasil. Ha trabajado bien con su equipo. Endrick está disfrutando, ahora focalizado con el equipo olímpico. Lo esperaremos hasta julio".

Sobre la idea deslizada por Kroos de volver a la selección alemana, Ancelotti indicó que "si quiere jugar con Alemania, tendrían una suerte de tener uno de los más grandes centrocampistas del mundo".

Penaltis

El míster también habló con la mala racha del Madrid en los penaltis, ha fallado los tres lanzados esta temporada, y apuntó que "el año pasado había línea clara con Benzema y el segundo lanzador era Modric. Luka este año es el primer lanzador, pero no estaba jugando y no podía tirar. Joselu los tira muy bien, pero a veces no juega. Lo tenemos que arreglar intentando entrenar. Un penalti no es algo solo técnico, sino también de ambiente. Lo podemos resolver".

De la Superliga prefirió no mojarse y recordó que "tenemos que esperar al día 21 para opinar. Puede pasar algo importante para cambiar la historia del fútbol actual", en referencia a la sentencia que emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.